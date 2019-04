Nacho Duato relata en la final de 'Prodigios' el rechazo que sufrió por dedicarse al baile Los miembros del jurado celebrando la final de 'Prodigios', el concurso de TVE de jóvenes talentos. / RTVE El coreógrafo, exbailarín y miembro del jurado del concurso de talentos se abrió ante las cámaras al recordar su pasado LAS PROVINCIAS Domingo, 28 abril 2019, 14:01

Uno de los grandes nombres de la danza española protaginazaba uno de los grandes momentos de la final del programa de talentos jóvenes, 'Prodigios' de Televisión Española (TVE). Se trata de Nacho Duato, el coreógrafo que es, además, miembro del jurado del concurso.

La última emisión del programa fue, ante todo, emotiva. Junto a los nervios por conocer el rostro del ganador de la primera edición del programa, se sumaba un momento en el que Duato recordó un episodio de su pasado.

Tras la actuación de Saïd Ramos, el exbailarín, conmocionado, relató una parte muy dura de su vida y, hasta entonces, desconocida: el rechazo social y familiar que sufrió cuando decidió dedicarse al baile. El juez de 'Prodigios' arrancaba así su discurso: «No suelo hablar de mi vida, pero cuando os veo bailar pienso en algo que os voy a decir».

Duato se abrió ante las cámaras y, con voz pausada, comenzó a describir sus comienzos: «Empecé a bailar a los 13 años. En casa no me dejaban. Me tuve que ir a un estudio de ballet donde yo era el único niño, todas eran niñas».

Visiblemente más emocionado, prosiguió: «Cuando salía me tenía que poner las mallas y las zapatillas a escondidas porque los niños de mi colegio me decían: 'marica, eso es para niñas'».

«Qué suerte que hayas nacido en una España libre y no la que me tocó vivir a mí»

En cuanto a la situación en su casa, contó como le faltó el apoyo de su padre, que le recriminaba que hablara como un hombre. Nacho, confesó que le contestaba: «Tengo 12 años, no puedo hablar como un hombre». A pesar de la larga trayectoria del bailarín y su éxito internacional, Duato lamentó que su padre solo le había visto bailar en cuatro ocasiones.

Estos episodios del pasado de Duato explican por qué se sintió reflejado en el joven Saïd, quien a lo largo del programa ha aprovechado varias ocasiones para reivindicar el puesto del hombre en la danza. «Cuando te veo bailar, pienso en lo joven que eres y cuando el otro día vi cómo te apoyaba tu padre, pienso en qué cosas más grandes me he perdido», le decía el miembro del jurado.

Además, quiso añadir esta reflexión para Saïd, para el concurso y para toda la audiencia: «Qué suerte que hayas nacido en una España libre, una España democrática, y no la que me tocó vivir a mí».

Esta manera en la que Duato se desnudó ante las cámaras fue aplaudida por todo el plató. Boris Izaguirre, otro de los miembros del jurado le felcitó por abrirse con el programa y compartirlo con la audiencia: «Bravo, Nacho».

Este es su discurso completo: