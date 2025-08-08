El musical más icónico de Audrey Hepburn, ganador de 8 Oscar, este viernes en televisión

Consulta las películas más destacadas que se emiten este viernes, 8 de agosto, en la pequeña pantalla

Audrey Hepburn y Rex Harrison, en uno de los clásicos del séptimo arte.

Marta Palacios Valencia Viernes, 8 de agosto 2025, 00:49

Si hay un icono del cine de los años 50 y 60 es, sin duda, la actriz Audrey Hepburn. Y no sólo por su gran belleza, sino también por su talento detrás de las cámaras. Reconocida y admirada a partes iguales, la intérprete cuenta en su haber con grandes éxitos como 'Vacaciones en Roma' (1953), 'Charada' (1963), 'Sabrina' (1954) o la famosísima 'Desayuno con diamantes' (1961), que tiene una de las escenas más icónicas del cine.

Hoy, viernes 8 de agosto, los amantes del cine podrán ver otra de sus obras más aclamadas, en concreto un multipremiado musical que forma parte de la historia del cine y de Hollywood, además de ser ganador de 8 Premios Oscar en 1965, entre ellos el de mejor película, mejor actor, mejor director y mejor vestuario. Se trata de 'My Fair Lady', un clásico del director George Cukor basado en la obra de teatro 'Pigmalión' de George Bernard Shaw.

Más allá de esta propuesta, hay más películas para todos los gustos que se emiten esta jornada:

22.15 horas Trece My Fair Lady

Ampliar La actriz Audrey Hepburn en 'My Fair Lady'.

Año: 1964 (Musical)

Dirección: George Cukor

Reparto: Audrey Hepburn, Rex Harrison, Stanley Holloway, Wilfrid Hyde-White, Gladys Cooper y Jeremy Brett.

Sinopsis: En una lluviosa noche de 1912, el excéntrico lingüista Henry Higgins conoce a Eliza Doolittle, una harapienta y ordinaria vendedora de violetas. El vulgar lenguaje de la florista despierta tanto su interés que hace una arriesgada apuesta con su amigo, el coronel Pickering. Higgins se compromete a convertir a la mujer en una toda una dama de la alta sociedad en un plazo de seis meses.

22.35 horas La 2 Una pareja perfecta

Un fotograma de la película 'Una pareja perfecta'.

Año: 1998 (Comedia)

Dirección: Francesc Betriu

Reparto: Antonio Resines, José Sazatornil, Kiti Mánver, Chus Lampreave, Ramón Barea, Mabel Lozano, Lucía Jiménez, Daniel Guzmán, Pepe Viyuela y Pedro Mari Sánchez.

Sinopsis: Lorenzo, un fotógrafo en paro, es contratado por Doña Cuca. El trabajo de Lorenzo consiste en servir de acompañante en su largos paseos a Don Tadeo, veterano poeta homosexual, hermano de Doña Cuca.

22.00 horas La 1 Día de patriotas

Mark Wahlberg en la película 'Día de patriotas'.

Año: 2016 (Drama)

Dirección: Peter Berg

Reparto: Mark Wahlberg, J.K. Simmons, Michelle Monaghan, Kevin Bacon y John Goodman.

Sinopsis: Ed Davis, comisario de la Policía de Boston, debe investigar los acontecimientos sucedidos en la Maratón de Boston de 2013. En ese lugar, una consecución de explosión de bombas provocaron un elevado número de víctimas y graves secuelas en los afectados. La investigación lleva a Ed a buscar por toda la ciudad a los terroristas que estuvieron detrás del atentado.

22.00 horas Neox Misión Imposible III

Tom Cruise en 'Misión Imposible III'.

Año: 2006 (Acción)

Dirección: J.J. Abrams

Reparto: Tom Cruise, Ving Rhames, Keri Russell, Philip Seymour Hoffman, Laurence Fishburne, Billy Crudup, Jonathan Rhys Meyers, Maggie Q, Michelle Monaghan y Carla Gallo.

Sinopsis: Tras haber llevado a cabo diversas misiones, el agente especial Ethan Hunt se ha retirado del servicio activo y se ha prometido con su amada, Julia. Sin embargo, cuando es secuestrado por uno de los agentes entrenados por él, vuelve de nuevo a la acción. También tiene que enfrentarse a Owen Davian, un individuo sin escrúpulos que trafica con armas y con información.

Otras películas para ver hoy gratis en la TDT:

- 'Hellboy', en Cuatro, a las 23.50 horas.

- 'Una boda en la Toscana', en À Punt, a las 22.55 horas.

- 'En guerra con mi abuelo', en Antena 3, a las 22.10 horas.

- 'Oso vicioso', en Cuatro, a las 22.00 horas.

- 'Sospechoso cero', en Paramount, a las 22.00 horas.

- 'Karate Kid III. El desafío final', en Be Mad, a las 22.00 horas.

- 'Karate Kid II: La historia continúa', en Be Mad, a las 20.00 horas.

- 'Karate Kid, el momento de la verdad', en Be Mad, a las 17.45 horas.

- 'Attraction II: el fin de los tiempos', en Be Mad, a las 15.30 horas.