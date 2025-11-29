Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desploma este sábado con una media por debajo de los 90 euros/MWh: las horas más económicas para enchufar los electrodomésticos
Logo Patrocinio
Noemí Galera y Chenoa, en el centro, junto al resto de responsables de ´Operación Triunfo E. C.

'OT' y 'GH', la cara y la cruz

Crítica TV ·

Caso diferente es el de los 'talents' y 'realities' que triunfaron a principio de siglo y que han llegado hasta nuestros días con distinto estado de salud

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

No es fácil envejecer. Tampoco para los formatos de televisión. Estos no escapan del edadismo y no tienen más remedio que renovarse para sobrevivir. Pocas ... son las excepciones que se salen de esta regla, apenas 'Pasapalabra' y 'La ruleta de la suerte', por los que no pasan los años. Caso diferente es el de los 'talents' y 'realities' que triunfaron a principio de siglo y que han llegado hasta nuestros días con distinto estado de salud. A 'Gran hermano' se le notan las arrugas por todas partes, mientras que 'Operación triunfo' se ha hecho un lifting para mostrarse bien lozano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  2. 2 Parricidio de San Marcelino: 15 años de prisión por matar a su madre con una fregona y un cojín
  3. 3 Pradas señala al exjefe de Bomberos como el técnico que paró el Es Alert a las 19 horas del 29-O: «Lo vio contraproducente»
  4. 4

    Mazón y Vilaplana se quedaron dos horas de tertulia en El Ventorro después de comer
  5. 5

    Los Santos Juanes impresiona a sus primeros visitantes: «Es una maravilla, no había visto nada igual»
  6. 6

    Pérez Llorca enseña sus cartas: borra a Mazón de su investidura y deja sin discurso a PSPV y Compromís
  7. 7

    Dudas y certezas sobre la muerte de la niña tras ser atendida en una clínica dental de Alzira
  8. 8

    Ábalos y Koldo pasan juntos en la misma celda su primera noche en Soto del Real
  9. 9 Qué hacer este sábado en Valencia: ferias, mercadillos y un castillo de fuegos
  10. 10

    Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia se activarán el lunes sin multar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'OT' y 'GH', la cara y la cruz

&#039;OT&#039; y &#039;GH&#039;, la cara y la cruz