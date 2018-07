Las mentiras de Sofía Suescun, al descubierto en 'Sábado Deluxe' La joven se sometió al polígrafo para aclarar su relación con Alejandro Albalá y su supuesta infidelidad con un jugador de la selección española de fútbol LAS PROVINCIAS Martes, 24 julio 2018, 11:53

Sofía Suescun, ganadora de la última edición de 'Supervivientes' y de 'Gran Hermano 16', acudió este sábado al plató de 'Sábado Deluxe' para someterse al polígrafo de Conchita. Entre los temas que se trataron, su reciente ruptura con Alejandro Albalá y su supuesta relación sentimental con un jugador de fútbol.

Fue el propio Alejandro Albalá quién desveló en directo que la pareja había roto: «No, desde hoy no es nada mío. Bueno, desde ayer a las 4 de la mañana cuando me enteré de una cosa», confesaba ante la sorpresa de todos los allí presentes. Y es que, según Albalá, el detonante fue descubrir que su ya exnovia abrió la puerta de un hotel desnuda a Iván González, tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y concursante también de 'Supervivientes'. Es más, González entró en directo en el programa y aseguró que no era la primera vez que Sofía le pide dormir juntos: «Se metió conmigo en la cama y dijo: '¿Cómo es que no nos hemos acostado todavía?'».

El polígrafo de Conchita dio la razón a Albalá: Sofía habría mantenido relaciones íntimas con otra persona que no es Alejandro Albalá en los últimos días.

Con respecto a los posibles 'affaires' de Suescun con algunos futbolistas, la joven intentó negarlo pero el 'Poli Deluxe' sacó a la luz la verdad: «No sé de qué futbolista habláis, me encantaría saberlo, porque estoy flipando», dijo Suescun. Pero se desveló que la concursante está mensajeándose con un famoso miembro de La Roja, algo que habría filtrado su propia madre, Maite Galdeano. A pesar de todo, Sofía Suescun seguía negádolo todo entre lágrimas y confesaba no saber si está embarazada, como ya ocurrió a su vuelta de 'Supervivientes'.