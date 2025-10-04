Las mejores películas para ver este sábado en televisión: de una comedia con Emma Thompson a un thriller con Jennifer López y Viola Davis

Sara Bonillo Valencia Sábado, 4 de octubre 2025, 01:01 Comenta Compartir

Arranca el fin de semana y eso también se nota en la programación de televisión, que se llena de películas de todos los géneros para el disfrute de los amantes del cine. Concretamente, para este sábado 4 de octubre, tanto los canales de la TDT como los de la televisión por cable ofrecen multitud de títulos que van de la acción al thriller, pasando por la comedia, el suspense o la animación dirigida a toda la familia.

Por ejemplo, para este sábado se programan una cinta protagonizada por Jennifer López y Viola Davis y una comedia con Emma Thompson y Mindy Kaling, entre otras propuestas.

Consulta aquí algunos de los filmes que se emiten este sábado, 4 de octubre en televisión:

La 1 TVE 15.45h Late Nitght

Año: 2019

Dirección: Nisha Ganatra.

Reparto: Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow, Hugh Dancy, Reid Scott, Denis O'Hare, Max Casella, Paul Walter Hauser, John Early y Luke Slattery.

Sinopsis: Katherine, una histórica y despiadada presentadora de un programa cómico nocturno, sospecha que la cadena quiere cancelar el espacio que ha mantenido en antena durante años. Ante esta situación, Katherine toma las riendas y decide contratar a una escritora novel para darle un aire fresco, cosa que tiene consecuencias de lo más inesperadas.

Antena 3 15.45h El coraje de una esposa

Año: 2020

Dirección: Penelope Buitenhuis.

Reparto: Tommie-Amber Pirie, Diana Cofini, Michael Joseph Delaney, Veronica Hortiguela y Shaun McComb.

Sinopsis: Después de huir de una relación de pareja abusiva con la ayuda de su hermana, Leah se convierte en una psicoterapeuta de renombre y publica un libro donde explica la violencia doméstica que ha sufrido. Leah, que tenía la esperanza de que el libro ayudara a otras personas en situaciones similares, ve con consternación cómo, en cambio, desencadena una serie de incidentes terribles en su vida y provoca desde un ataque verbal por parte de un lector durante un acto de firma de libros hasta el acoso por parte de su expareja, Ashton, que se niega a dejarla en paz incluso desde la prisión.

Paramount 14.05h Ángel Venganza

Año: 2015

Dirección: Charles Stone III.

Reparto: Jennifer Lopez, Viola Davis, Shea Whigham, Yolonda Ross, Andre Royo, Aml Ameen, Chris Chalk, Will Brittain, Julius Tennon y Michole Briana White

Sinopsis: Lila y Eve, dos madres destrozadas por el asesinato de sus hijos, unen fuerzas para vengarse de los traficantes de droga responsables de la muerte del hijo de la primera. Pero, a medida que la violencia crece, Lila empieza a descubrir la inquietante verdad sobre la identidad real de Eve.

Paramount 16.00h Poli de guardería

Año: 1990

Dirección: Ivan Reitman.

Reparto: Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller, Pamela Reed, Linda Hunt, Richard Tyson, Carroll Baker, Joseph Cousins, Christian Cousins, Cathy Moriarty y Park Overall.

Sinopsis: El agente de policía Kimble, buen conocedor de su oficio, tiene que llevar a cabo una misión de incógnito. Para ello, debe hacerse pasar por un profesor suplente en una escuela infantil.

La 1 22.00h Así somos

Año: 2012

Dirección: Alex Kurtzman.

Reparto: Chris Pine, Elizabeth Banks, Michael Hall D'Addario, Michelle Pfeiffer, Olivia Wilde, Mark Duplass, Sara Mornell, Philip Baker Hall, Dean Chekvala y Barbara Eve Harris.

Sinopsis: Sam es un vendedor charlatán de unos 20 años. El mismo día que se entera de que su padre ha muerto, pierde su último contrato. Contra sus deseos, Sam debe regresar a su hogar para recuperar el contacto con su distanciada familia.

Be Mad 22.00h La lista

Año: 2008

Dirección: Marcel Langenegger.

Reparto: Ewan McGregor, Hugh Jackman, Michelle Williams, Bruce Altman, Andrew Ginsburg, Stephanie Roth Haberle, Christine Kan, Dante Spinotti, Karolina Muller y Agnete Oernsholt.

Sinopsis: Jonathan es un auditor anónimo de Nueva York, donde la vida se reduce al trabajo. Por un encuentro fortuito con Wyatt Bose, un abogado corporativo de gran carisma, conoce una Nueva York que solo existe para los que llevan trajes de 4.000 dólares y van con mujeres guapas.

FDF 22.20h Fall

Año: 2022

Dirección: Scott Mann.

Reparto: Grace Fulton, Virginia Gardner, Jeffrey Dean Morgan, Mason Goodin, Jasper Cole y Darrell Dennis.

Sinopsis: Para Becky y Hunter, la vida trata de cominar sus miedos y superar los límites. Sin embargo, después de subir hasta la cima de una torre de comunicaciones abandonada, se encuentran atrapadas y sin forma de bajar. A 600 metros del suelo y totalmente alejadas de la civilización, las chicas ponen a prueba sus habilidades de escaladoras expertas y luchan desesperadamente por sobrevivir aunque lo tengan todo en contra.

Neox 22.00h Desafío total

Año: 2012

Dirección: Len Wiseman.

Reparto: Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel, Bryan Cranston, Bokeem Woodbine, Bill Nighy, John Cho, Will Yun Lee, Milton Barnes y James McGowan.

Sinopsis: Bienvenidos a Rekall, la empresa que puede transformar los sueños en memoria real. A pesar de tener una esposa bellísima a quien ama, Douglas Quaid, que trabaja en una fábrica, quiere hacer un viaje mental para escapar de su frustrante vida; el recuerdo real de una vida como superespía puede ser exactamente lo que necesita. Cuando el procedimiento al que es sometido fracasa, Quaid se convierte en el hombre más buscado. Obligado a escapar de la policía controlada por el canciller Cohaagen Quaid, no puede confiar en nadie salvo en un miembro de los rebeldes que trabaja para el jefe de la resistencia. La línea entre la fantasía y la realidad se desdibuja.