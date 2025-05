Las mejores películas para ver este lunes en televisión: de una aventura con Ben Stiller y Robin Williams a una comedia con Javier Cámara y Carmen Machi

Sara Bonillo Valencia Lunes, 19 de mayo 2025, 01:01 | Actualizado 01:37h. Comenta Compartir

El lunes llega con un amplio catálogo de películas protagonizadas por rostros muy conocidos de Hollywood y de España. Y es que, más allá de las plataformas de 'streaming', la televisión generalista también ofrece una gran variedad de títulos para disfrutar, bien por la tarde o por la noche, de una velada de lo más cinéfila. Y lo que es mejor, completamente gratis.

Para este lunes, 19 de mayo, la programación de televisión incluye desde una cinta de aventura con Ben Stiller y Robin Williams a una comedia con Javier Cámara, Carmen Machi y Tristán Ulloa. Estos dos últimos forman parte del reparto de la nueva serie 'La viuda negra', que se estrenará en Netflix el próximo 30 de mayo.

Entre la oferta de este lunes, destacan las siguientes películas:

1 Noche en el museo

- Be Mad. 15.38 horas. Sinopsis: Larry Daley se estrena como vigilante nocturno de seguridad del Museo de Historia Natural de Nueva York. Durante el turno de Larry comienzan a pasar cosas extraordinarias: mayas, gladiadores romanos y vaqueros salen de las exposiciones para participar en batallas épicas.

- Director: Shawn Levy.

- Género: Aventura

- Intérpretes: Ben Stiller, Carla Gugino, Dick Van Dyke, Mickey Rooney, Bill Cobbs, Jake Cherry, Ricky Gervais, Robin Williams, Kim Raver.

2 Que se mueran los feos

- La Sexta. 22.45 horas. Sinopsis: Eliseo es feo, cojo y soltero. No ha encontrado a la mujer de su vida y no conoce el amor. Nati es fea, le falta un pecho y está separada. Encontró al hombre de su vida, pero en realidad no conoce el verdadero amor. Tras 20 años sin verse, vuelven a encontrarse, lo que puede suponer para ellos la última oportunidad de ser felices y enamorarse.

- Director: Nacho G. Velilla.

- Género: Comedia

- Intérpretes: Javier Cámara, Carmen Machi, Juan Diego, Tristán Ulloa, Lluís Villanueva, Hugo Silva, Ingrid Rubio, María Pujalte.

3 El leñador

- Paramount. 22.00 horas. Sinopsis: El leñador Joe Braven debe defender a su familia de un peligroso grupo de traficantes de droga cuyo alijo fue escondido en su cabaña de forma fortuita.

- Director: Lin Oeding.

- Género: Comedia

- Intérpretes: Jason Momoa, Garret Dillahunt, Jill Wagner, Stephen Lang, Sasha Rossof, Sala Baker, Fraser Aitcheson, Teach Grant, Glenn Ennis, Todd Scott.

4 Seguridad nacional

- Be Mad. 21.04 horas. Sinopsis: Earl Montgomery es un cadete engreído del Departamento de Policía de Los Angeles que podría llegar a ser un gran agente si no fuera por su actitud. Tras ser expulsado del cuerpo, acaba trabajando como guardia de seguridad. Es entonces cuando Earl descubre una sofisticada operación de contrabando.

- Director: Dennis Dugan.

- Género: Comedia

- Intérpretes: Martin Lawrence, Steve Zahn, Colm Feore, Bill Duke, Eric Roberts, Timothy Busfield, Robinne Lee, Matt McCoy, Brett Cullen, Cleo King.

5 El justiciero

- FDF. 22.55 horas. Sinopsis: Paul Kersey es un famoso cirujano que vive felizmente con su familia en Chicago. Un día, su esposa y su hija son brutalmente atacadas en su casa. Paul, que siempre había sido un tipo tranquilo, siente cómo la sed de venganza va apoderándose de él. Con la policía sobrecargada de crímenes, decide tomarse la justicia por su mano e ir en busca de los agresores de su familia y, de paso, enfrentarse a todo tipo de criminales. A medida que sus víctimas captan la atención de los medios, la ciudad se pregunta si este vengador es un ángel guardián o un verdugo.

- Director: Eli Roth.

- Género: Comedia

- Intérpretes: Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Camila Morrone, Dean Norris, Beau Knapp, Kimberly Elise, Len Cariou, Jack Kesy, Ronnie Gene Blevins.