Los mayores roscos del Pasapalabra David Leo, Fran González y Paz Herrera, tres de los ganadores de los mayores botes de Pasapalabra David, Fran o Paz, la huella imborrable de dos décadas de botes millonarios en uno de los concursos más longevos de la televisión

Llevaba acumulado hasta ayer -1 de octubre- un bote de 1.024.000 euros que, al menos por el momento, no lo ganará ninguno de los concursantes. El Tribunal Supremo ordenó el cese inmediato de la emisión del programa tras una demanda de la productora original del formato (ITV) y Mediaset anunció su finalización sin tiempo a decir ni adiós ni hasta luego a casi 20 años de historia. Ni Rafa Castaño ni Orestes Barbero -dos de los grandes perjudicados con esta decisión -consiguieron completar los roscos en el inesperado último programa.

¿Y si se gana el bote de 'Pasapalabra' en el programa que debía emitirse la próxima semana pero no se llega a emitir? Fácil. Los concursos suelen indicar en sus bases que si no se emite el programa no se cobra el premio.

El concurso - el mejor telonero que podría tener Pedro Piqueras y el informativo de Telecinco- ha tenido momentos históricos como el premio de 1,8 millones que ganó David Leo o la participación de récord de Fran González en 168 programas. El programa basado en el espacio británico 'The Alphabet Game' se ha convertido en uno de los concursos más longevos de la televisión, junto a Saber y Ganar (La 2) y La Ruleta de la Suerte (Antena 3).

Sus datos de audiencia son de éxito indiscutible. En septiembre, la media de sus 21 emisiones alcanzó los 1.875.000 espectadores, lo que se traduce en una cuota de pantalla del 18,3%, por encima del 15% registrado por la cadena ese mismo mes. Ellos serán los otros grandes damnificados de esta pérdida. ¿Quién puede sustituir este vacío?

Antes de llegar a Mediaset, Pasapalabra tuvo presencia durante siete años en Antena 3. Fue en esa cadena de Atresmedia en la que se produjo el mayor premio de la historia del programa. Eduardo Benito, un comercial de 38 años logró en mayo de 2006 un bote de 2.190.000 euros. Diez años después seguiría manteniendo el récord como programa con mayor premio hasta la fecha, algo que le arrebató ¡Boom!.

Juan Pedro Gómez logró el tercer mayor premio en julio de 2013 con una cantidad de 1.640.000 euros. «¡Quién me lo iba a decir a mí hace dos años cuando se me estaba acabando el paro!», decía sorprendido. Padre de dos hijos y Natural de Porzuna (Ciudad Real), Juanpe completó el rosco con la palabra 'Medianoche'.

Paz Herrera es una de las trece mujeres en la historia que han ganado el bote de Pasapalabra. Se llevó en mayo del 2014 un premio de 1.310.000 euros. La concursante de 54 años, que acumulaba 84 programas consecutivos, acertó en el momento de la verdad. A falta de siete segundos para terminar el tiempo. Christian Galvez volvió a leer la definición de la palabra que se escondía detrás de la 'S': Apellido del autor o compositor de la obra 'El concierto de los animales' de 1886, el plató de 'Pasapalabra' se quedó en silencio y Paz contestó: «Saint-Saens». El plató se convirtió en una fiesta.

La misma que se vivió en febrero de 2012 cuando César Garrido 1.524.000 euros en este popular programa. La casualidad quiso, además, que el triunfo de Garrido se produjera justo un año y un día después del protagonizado por el madrileño Carlos Villalba, que el 23 de febrero del 2011 se alzó con 852.000 euros en ese programa.

La semana que viene se cumplirán tres años del triunfo de David Leo. El poeta de vocación y profesor de español de profesión se llevó un suculento premio de 1,8 millones de euros. A sus 27 años y tras participar en 109 programas, el malagueño consiguió completar el rosco. En 13 ocasiones antes se había quedado a las puertas del éxito con 24 preguntas acertadas. A día de hoy, el mayor de la historia del concurso desde que se emite en Telecinco.

A principios de año, tras una participación récord de 168 programas, el asturiano Fran González se llevó el premio acumulado de 1.542.000 euros, el tercer bote más alto de la historia del concurso. Tras quedarse a las puertas de la gloria en hasta quince ocasiones contestando 24 de las 25 preguntas de la prueba final, el carismático concursante, de 29 años, respondió correctamente 'Renard' a la última pregunta realizada por Gálvez: «Apellido del ingeniero francés que, junto a Arthur C. Krebs, construyó el dirigible militar La France en 1884».