Todo lo que Máximo Huerta ha desvelado sobre su etapa de ministro en su nuevo programa de televisión Máximo Huerta / TVE El periodista estrena 'A partir de hoy' en TVE y contesta a las preguntas de sus colaboradores «a calzón quitado» LAS PROVINCIAS Lunes, 8 julio 2019, 14:17

El periodista y exministro valenciano Máximo Huerta ha estrenado su programa 'A partir de hoy' en TVE con una alegato sobre la recuperación de su nombre original y de su carrera profesional en la televisión tras su paso por la política y su dimisión como ministro por la polémica de sus problemas con Hacienda.

Tras una breve introducción, en la que han estado muy presentes sus raíces y sus padres, el presentador ha presentado a sus colaboradores Roberto Leal, Carlos Córdoba, Ana García-Siñeriz y María Gómez y les ha invitado a hacerle preguntas sobre su etapa como ministro para «no disimular». Huerta ha asegurado que su intención es hablar del tema con normalidad y contestar «a calzón quitado» a lo que quieran preguntar.

Sobre por qué no informó a Pedro Sánchez sobre sus problemas con Hacienda, Huerta ha afirmado: «La vida va avanzando y ya estaba amortizado. Era una herida cicatrizada. Formaba parte de mi pasado y ni se te ocurre. Pasó el tiempo y ya lo tenías pagado. No lo confiesas, no lo dices porque estaba resuelto».

Tras ser preguntado sobre cómo vivió personalmente aquella etapa de su vida, ha asegura que a él le «dolió porque soy más emocional pero mi madre fue quien peor lo pasó». Asimismo ha reconocido haberse sentido mal por el agravio comparativo entre su caso y otros similares de políticos: «He aprendido más de periodismo que de política. Las varas de medir en el periodismo son más ingratas».

Roberto Leal ha desvelado que Huerta fue su jefe en 'Informativos Telecinco' y aunque entonces no hablaban mucho, sí que luego han sido buenos amigos. De hecho, fue la fiesta de cumpleaños de Leal el primer paso de la vuelta a la vida social de Máximo Huerta tras su dimisión: «Llevaba mucho tiempo regular y sin ir a ninguna celebración» hasta la celebración en el bar Chicote de Madrid.

María Gómez le ha preguntado por el comienzo de esa etapa en política. «Suena el teléfono de un número desconocido que llevaba varios días sin coger. Me dice 'Hola, soy Pedro' y yo le contesto 'pues enhorabuena'. Yo estaba desayunando con mi amiga Virginia a una cafetería a la que no he vuelto porque digo 'a ver si me llaman otra vez' (risas). No te imaginas que te van a ofrecer tan alto cargo y no te da tiempo a pensar. Es como cuando te enamoras y dices 'para delante'».