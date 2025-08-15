Marta Flich dirigirá 'Directo al grano' en RTVE desde septiembre

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El formato contará con una mesa diaria de análisis y reportajes de periodistas especializados

C. P. S.

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:34

RTVE ha anunciado la incorporación de Marta Flich a su parrilla de la próxima temporada, que arrancará en septiembre. La periodista y economista presentará 'Directo al grano', un nuevo magacín cuya fecha exacta de estreno y canal de emisión aún no se han concretado.

El formato, producido por la cadena pública junto a La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (The Mediapro Studio), contará con una mesa diaria de análisis y reportajes de periodistas especializados. Aunque no está confirmado, podría ocupar la franja que actualmente presenta Jesús Cintora, emitida en La 1 de 15:45 a 17:20 y en La 2 de 19:00 a 21:00. En un comunicado, la corporación pública describe 'Directo al grano' como «un espacio de narrativa clara, voces diversas y estructura ágil». El equipo estará integrado por colaboradores y reporteros.

Trayectoria y estilo

Flich llega a RTVE tras una carrera consolidada en televisión, con etapas en 'Todo es mentira' (Cuatro) y 'Gran Hermano' (Telecinco). Con amplia presencia en redes sociales, es conocida por su ironía y sus explicaciones sencillas de asuntos complejos de la actualidad económica y política. RTVE destaca su estilo directo, su humor y su conexión con una audiencia transversal gracias a sus editoriales que se han hecho virales en redes y que han reforzado su perfil como comunicadora de información y entretenimiento.

La incorporación de Flich refuerza la apuesta de la cadena pública por formatos que mezclen actualidad, análisis y entretenimiento, un terreno en el que RTVE busca competir con ofertas similares de cadenas privadas y atraer a públicos más jóvenes habituados al consumo de contenidos digitales.

La productora señala también que el nuevo programa Directo al grano tendrá un ritmo !dinámico y flexible» y estará diseñado para adaptarse a la actualidad del día, con un enfoque que combine información en directo, opinión y piezas audiovisuales de corta duración para su difusión en redes sociales.

