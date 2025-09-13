Rocío Flores y Terelu protagonizan un tenso cara a cara en '¡De viernes!' La hija de Antonio David Flores asegura que ha acudido a Telecinco sin el beneplácito de su padre

Después de que la semana pasada '¡De viernes!' regresara a Telecinco por todo lo alto con la incorporación de Lydia Lozano, este viernes había un cabo suelto por cerrar. Se trata de Rocío Flores. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha concedido su primera después de tres años. Tras el estreno de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' se había alejado por completo de los focos mediáticos.

Los colaboradores le han preguntado por qué se ha decidido a hablar ahora. «La realidad es que la decisión de que yo esté yo aquí es porque me han llamado desde la productora. Sí que es cierto que prácticamente todas las personas que me hicieron daño en su día, a día de hoy ya no están aquí, y creo que ese es el motivo principal de que esté yo aquí», ha asegurado. Dice contar con el apoyo de su familia, aunque en desigual grado, pues no todos la han animado a regresar a los ruedos mediáticos.

Después de indagar, ha sentenciado: «La verdad es que mi padre no está de acuerdo en que esté sentada yo aquí hoy. Lo respeta. Lo hago por mí, porque después de haber estado en silencio, pues también tengo derecho a expresarme o que la gente sepa cómo ha sido para mí este tiempo».

La nieta de Rocío Jurado ha repasado algunos momentos de su vida, y ha recordado a 'La más grande' asegurando que creció durante los 9 años que vivió con ella en su casa de La Moraleja. Ha sido precisamente mientras ha recordado a sus abuelos cuando Terelu Campos, colaboradora del espacio, le ha lanzado una pregunta que ha generado tensión entre la colaboradora y la entrevistada. «He podido vivir un poco más mayor con tu hermano y sé la adoración hacia vuestra abuela pero, ¿cómo la tiene presente a tu abuela David?», le ha cuestionado sin tapujos. Cabe recordar que la relación de Antonio David con la familia Jurado nunca fue la mejor.

«No te he visto a ti en mi vida, te he visto tres veces que he coincidido contigo en un tiempo limitado», ha dicho la invitada. En este momento, el público aplaudía, lo que generaba la reacción de Terelu. «Ustedes aplaudir lo que quieran, pero a tu hermano lo he vsito bastantes veces», decía.

Flores le ha reprochado que con ella había coincidido «3 veces en ocasiones contadas». «Dijiste que sientes amor incondicional. Si lo sientes de verdad te hubieses preocupado por él, cosa que no has hecho», le ha recriminado Rocío Flores. «En esos años en los que tu no vivías con tu madre, pero si lo hacia tu hermano y tu eras muy pequeñita, ibáis a casa de mi madre los findes», le ha compartido Campos. «No te acuerdas porque una niña con 3 años no tiene recuerdo eso no significa que no haya ocurrido», ha añadido en mitad de la tensión en plató.

Terelu Campos le ha querido aclarar que ni es su «enemiga ni pretende serlo». «Simplemente constato lo que yo he vivido», ha dicho. Además, Rocío Flores le aclaraba que apenas tiene recuerdos de la presencia de la televisiva en su círculo. «¿Nunca has pasado fin de año en casa de mi madre?», le recordaba Campos.

