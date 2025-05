Letra, vídeo y traducción al español de 'SURVIVOR', la canción de Armenia para Eurovisión 2025

Mario Lahoz Jueves, 15 de mayo 2025, 21:14 Comenta Compartir

Después de cinco años escogiendo a su abanderado de manera interna, Armenia volvió a celebrar un proceso de preselección bajo el nombre de Depi Evratesil en el que participaron 12 concursantes. PARG se alzó con la victoria al recibir un total de 214 puntos, entre la votación del público, jurado nacional e internacional, superando a Simon y Athena Manoukian.

El abanderado toma el relevo de Ladavina, la banda armenia que logró el pase a la Gran Final por tercera edición consecutiva el país caucásico. Detrás de PARG, se encuentra Pargev Vardanian, un artista de indie-folk, pop y rock, conocido por mezclar elementos tradicionales armenios con paisajes sonoros modernos. Su estilo está profundamente arraigado a la cultura armenia, pero a su vez, es una musica vanguardista e innovadora.

El país debutó en el año 2006 con un meritorio octavo puesto. Su mejor posición histórica es el cuarto puesto logrado en dos ocasiones, 2008 y 2014. Desde su regreso en 2021 tras la pandemia, solo ha conseguido regresar al top-10 en una edición, Malmo 2024.

Letra y vídeo de 'Survivor'

La propuesta de PARG fusiona la tradición armenia con sonidos más modernos

Letra en inglés

I got my bad shades on

Jet-black am in ma zone

I'm sick of the news

I'm sick of the views

I'm sick of the lies they told

Come on and shine on the light

Come on and shine on me

Guess you can see

I don't believe

Anything they told me

Letting me down,

Lifting me up

Keeping me slow, but I can't stop

It's tearing me apart, I'm alive

Tryna look up, a top of rock

Climbing these heights man

I can't stop at all

I'm standing tall

I'm a survivor

Stay aliver,

Do or die in my prime

I'm a fighter

I'm a survivor

Won't be tied up

Break from the pain

Take your place, I'll remind you

I'm a survivor

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

Break from the pain

Take your place, I'll remind ya!

Kicking me, breaking me

But I won't stop

Pushing me, pulling me

I will get up,

Hitting me, mocking me

Stabbing me, crushing me

Tearing me, burning me

I'll never stop

I could have lost my way

I could have made mistakes

I bled a lot, more than you thought

But I didn't fade away

Say you'll break me down

And bring me to my knees

You can do it

Can you prove it?

But you ain't got shiz on me!

(Ha-Ha-Ha)

I'm a survivor

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

Break from the pain

Take your place, I'll remind ya!

Breathe in breathe out it's all done

Never forget who you are

Breathe in breathe out it's all done

Never forget who you are

I'm a survivor (I'm survivor)

Stay aliver (stay aliver)

Do or die in my prime, I'm a fighter

(I'm a fighter)

I'm a survivor (I'm survivor)

Won't be tied up (won't be tied up)

Break from the pain

Take your place, I'll remind ya!

I'm a survivor

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

(I'm a survivor)

RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA

SUR-VI-VOR!

Break from the pain, take your place

Break from the pain, take your place

Break from the pain, take your place

I'm a survivor

Letra en español

Superviviente

Me puse mis gafas de sol malas

Negrto profundo en mi zona

Estoy cansado de las noticias

Estoy cansado de las visitas

Estoy cansado de las mentiras que ellos han contado

Ven y haz brillar la luz

Ven y brilla sobre mí

Creo que puedes ver

Que no me creo

Nada de lo que me contaron

Cayendo

Levantándome

Manteniéndome poco a poco

No me doy por vencido

Me está destrozando

Estoy vivo

Tratando de mirar arriba

A lo más alto de una roca

Escalando estos muros

No puedo pararlo todo

Estoy aguantándolo todo

Soy un superviviente

Alguien que sigue vivo

Hacer o morir en mi mejor momento

Soy un luchador

Soy un superviviente

No me atarán

Me libraré del dolor

Ocuparé tu lugar, te lo recordaré

Soy un superviviente

Me libraré del dolor

Ocuparé tu lugar, te lo recordaré

Pateándome, rompiéndome

No me pararé

Empujándome, tirando de mí

Me levantaré

Golpeándome, burlándose de mí

Apuñalándome, aplastándome

Destrozándome. abrasándome

Nunca me pararé

Podría haber perdido mi rumbo

Podría haber cometido errores

Perdí mucha sangre, más de lo que puedes creer

Pero no desaparecí

Di que me romperás

Y harás que me arrodille

Puedes hacerlo

¿Puedes demostrarlo?

No tienes nada en contra de mí

Soy un superviviente

Me libraré del dolor

Ocuparé tu lugar, te lo recordaré

Inspira, expira, todo está hecho

No te olvides nunca de quién eres

Inspira, expira, todo está hecho

No te olvides nunca de quién eres

Soy un superviviente

Alguien que sigue vivo

Hacerlo o morir en mi mejor momento

Soy un luchador

Soy un superviviente

No me atarán

Me libraré del dolor

Ocuparé tu lugar, te lo recordaré

Soy un superviviente

Soy un superviviente

Rompe con el dolor

Toma tu sitio

Superviviente

Rompe con el dolor

Toma tu sitio

Superviviente

Rompe con el dolor

Toma tu sitio

Soy un superviviente