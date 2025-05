Letra y vídeo de 'SERVING', la canción de Malta en Eurovisión 2025

Mario Lahoz Jueves, 15 de mayo 2025, 19:49 Comenta Compartir

Malta ha enviado a Basilea a Miriana Conte al conseguir 182 puntos en la preselección nacional para Eurovisión. La artista toma el testigo de Sarah Bonnici, la abanderada en Malmo 2024, que no consiguió pasar de la primera semifinal.

Este 17 de mayo, la cantante subirá al escenario del Estadio St. Jakubshell en Basilea para intentar conseguir el ansíado pase a la final y, con ello, estar un paso más cerca del micrófono de cristal en la 69ª edición del certámen musical.

La isla mediterránea debutó por primera vez en 1971 pero se retiró cuatro ediciones después. Desde su reaparición en Roma 1991, ha participado de forma ininterrumpida en el Festival. Su mejor desempeño son los dos segundos puestos obtenidos en 2002 y 2005 con las actuaciones de Ira Losco y Chiara. Acumula tres festivales sin conseguir superar las semifinales. ¿Será Miriana quien consiga superar esta barrera?

Letra y vídeo de 'SERVING'

Las apuestas sitúan la performance maltesa en una solvente 6ª posición de la segunda semifinal y en el puesto 12º de la Gran Final. El pequeño país europeo puede tener un desempeño interesante.

Letra en inglés

I've got a secret you should know

Come a little close, I'll whisper slow

I've got a secret you should know

(Shhh shhh shhh shhh)

People say «don't be so loud»

Watch the words coming out your mouth

Hands crossed, don't dare stand out

(Follow the crowd, follow the crowd)

Pull up, pull up, make 'em all bow down

Shut up, shut up, I'ma be real loud

Get up, get up, I don't back down

(Follow me now, follow me now)

Only lovers, no enemies

Feel it round me queen energy

In my power a higher me

Here's the secret remedy

Why should we let other people decide

When we could be having the time of our lives

Let down your walls, come and dance me to my vibe

I do it all the time

Yeah, I do it all the time

Serving!

Do-re-mi-fa-s-s-serving

Do-re-mi-fa-s-s-serving

The say no, do the opposite

That's it

Give up, give up, this girl don't quit

Follow me now

Only lovers, no enemies

Feel it round me queen energy

Here's our secret remedy

Why should we let other people decide

When we could be having the time of our lives

Let down your walls, come and dance to my vibe

I do it all the time

Yeah, I do it all the time

Yeah, I do it all the time

Serving!

Do-re-mi-fa-s-s-serving

Do-re-mi-fa-s-s-serving

I've got a secret you should know

Do-re-mi-fa-so

I've got a secret you should know

Do-re-mi-fa-so

Why should we let other people decide

When we could be having the time of our lives

Let down your walls, come and dance to my vibe

I do it all the time

Yeah, I do it all the time

Serving!

(I'm serving)

Do-re-mi-fa-s-s-serving

(I'm serving)

Do-re-mi-fa-s-s-serving

I've got a secret you should know

Letra en español:

Tengo un secreto que deberías conocer

Acercate un poco más, susurraré lentamente

Tengo un secreto que deberías conocer

(Shhh shhh shhh shhh)

La gente dice que no hagas tanto ruido

Cuidado con las palabras que salen de tu boca

Manos cruzadas, no te atrevas a destacar

(Sigue a la multitud - Sigue a la multitud)

Hacia arriba, hacia arriba, haz que todos se inclinen

Cállate, cállate, voy a hacer mucho ruido

Levántate, levántate, no voy a retroceder

(Sígueme ahora - Sigueme ahora)

Solo amantes, no enemigos

Siente a mi alrededor la energia de una reina

En mi poder un yo superior

He aquí el remedio secreto

Por qué permitir que otra gente decida

si podemos tener el mejor momento de nuestras vidas

Deja caer tus muros, ven y baila a mi ritmo

Lo hago todo el tiempo

Sí, lo hago todo el tiempo

Sirviendo canto

Do-re-mi-fa-s-s-sirviendo canto

Do-re-mi-fa-s-s-sirviendo

Dicen que no, que hagas lo contrario

Eso es

Ríndete, ríndete, esta chica no se rinde

Sígueme ahora

Solo amantes, no enemigos

SIente a mi alrededor la energía de una reina

He aquí el remedio secreto

Por qué permitir que otra gente decida

Si podemos tener el mejor momento de nuestras vidas

Deja caer tus muros, ven y baila a mi ritmo

Lo hago todo el tiempo

Sí, lo hago todo el tiempo

Sirviendo canto

Do-re-mi-fa-s-s-sirviendo canto

Do-re-mi-fa-s-s-sirviendo

Tengo un secreto que deberías conocer

Do-re-mi-fa-so

Tengo un secreto que deberías conocer

Do-re-mi-fa-so

Por qué permitir que optra gente decida

Si podemos tener el mejor momento de nuestras vidas

Deja caer tus muros, ven y baila a mi ritmo

Lo hago todo el tiempo

Sí, lo hago todo el tiempo

Sirviendo canto

(Estoy sirviendo)

Do-re-mi-fa-s-s-sirviendo canto

(Estoy sirviendo)

Do-re-mi-fa-s-s-sirviendo

Tengo un secreto que deberías conocer

