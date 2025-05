Letra y vídeo de 'La Poupée Monte Le Son', la canción de Luxemburgo en Eurovisión 2025

Mario Lahoz Jueves, 15 de mayo 2025, 21:13 Comenta Compartir

Luxemburgo no podía faltar en 'Eurovisión 2025'. Es uno de los siete países que participaron en el primer certámen celebrado en Suiza en 1956. Sus 37 participaciones le han bastado para colocarse como uno de los países más exitosos del festival con cinco victorias. Dos en la década de los 60 con Jean Claude Pascal y la mítica France Gall y su 'Poupée de cire, poupée de son'; otros dos en los años 70 y el último en 1983 con Corinne Hermès. Laura Thorn es la representante del Gran Ducado para Suiza 2025.

La cantante toma el testigo de su compatriota TALI, abanderada en Malmo 2024, que finalizó en 13º puesto con su propuesta 'Fighter'. En la preselección nacional, la artista partía como favorita y se alzó con la victoria al recibir un total de 184 puntos. Justamente, su tema hace referencia directa a la canción con la que France Gall ganó la edición de 1983.

En la actualidad, Thorn es profesora en el Conservatorio de Escher y domina varios instrumentos, incluyendo el piano, el violonchelo y el teclado. Durante la secundaria, la representante se enfocó en la música y completó una maestría en teoría musical, pedagogía y canto pop en el Instituto Superior de Música y Pedagogía de Namur, Bélgica.

Letra y vídeo de 'La Poupée Monte Le Son

Las apuestas no predicen un buen desempeño del país. Luxemburgo estará entre los deiz mejores de la segunda semifinal pero su actuación en la Gran Final no pasará del puesto 31.

Letra en francés:

Si tu n'vois en moi qu'une poupée parfait

Qui sourit et puis se tait quand tu le souhaites

Oublie-moi, je ne suis pas ta marionette

C'est comme ça, c'est comme ça

Ton p'tit manège s'arrête

Si tu crois qu'un homme comme toi me manipule

Retourne chez maman, vaut mieux qu'tu capitules

Ou sinon c'est moi qui te désarticule

Prends garde à toi, garde à toi

Car je prends les manettes

Nouveau mode d'emploi

Je peux tout faire sans toi

C'est un autre schéma

Une autre époque

Je donne de la voix

Alors surtout joue pas

Au ventriloque

La poupée monte le son

Na na na na na na

Retiens bien la leçon

Na na na na na na

La poupée monte le son

Na na na na na na

Méfie-toi mon garçon

Na na na na na na

La poupée monte le…

Si tu me pensais fragile en porcelaine

Ou plus malléable, du genre polyéthylène

Je n'suis pas comme ça, j'ai besoine d'oxygène

M'en veux pas, me'n veux pas

Un nouveau monde m'appelle

Si tu comptais m'exposer dans ta vitrine

Avec tout ta collection de figurines

Désolée pour toui mais moi seule detérmine

Ou mon cœur va, mon cœur va

Oui, je tire les ficelles

Nouveau mode d'emploi

Je n'compte plus que sur moi

C'est le signal, tu voi

D'un autre époque

Je donne de la voix

Pour déclencher chez toi

L'électrochoc

La poupée monte le son

Na na na na na na

Retiens bien la leçon

Na na na na na na

La poupée monte le son

Na na na na na na

Méfie-toi mon garçon

Na na na na na na

La poupée monte le son

Ta poupée, comme tu l'appelles

Fait monter less décibels

Elle est l'écho d'une nouvelle

Génération

Sans chiffon ni plastique

Dans ses caractéristiques

Ta poupée méne la musique

Elle monte le...

Elle monte le...

Elle monte le son

La poupée monte le son

Na na na na na na

Retiens ben la leçon

Na na na na na na

La poupée monte le son

Na na na na na na

Méfie-toi mon garçon

Na na na na na na

La poupée monte le son

Na na na na na na

Retiens bien la leçon

Na na na na na na

Lа poupée monte le ѕon

Letrra en español:

Si solo me ves como una muñeca perfecta

Que sonríe y luego se calla cuando tu quieres

Olvídame, no soy tu marioneta

Así, así

Tu pequeño juego está llegando a su fin

Si piensas que alguien como tú podría manipularme

Vuelve con tu mamá, es mejor que te rindas

O soy yo quien te ha desarticulado

Cuidado, cuidado

Porque estoy tomando el control

Nuevas instrucciones de uso

Puedo hacer esto sin tí

Este es otro esquema

Otra era

Elevo mi voz

Así que no intentes desempeñar

El papel de ventrílocuo

La muñeca sube el volumen

Na na na na na na

Recuerdo bien mi lección

Na na na na na na

La muñeca sube el volumen

Na na na na na na

Cuidado mi chico

Na na na na na na

La muñeca sube

Si pensabas que era fragil como la porcelana

O más flexible como el plástico

No es así, necesito oxígeno

No me guardes rencor, no te ofendas

Un nuevo mundo me llama

Si planeabas exhibirme en tu vitrina

Con toda tu colección de figuritas

Lo siento, pero soy la única que decide

A dónde va mi corazón, mi corazón va

Sí, soy yo quien tira de los hilos

Nuevas instrucciones de uso

Puedo hacer todo eso sin tí

Este es otro esqeuma

Otra era

Elevo mi voz

Así que no intentes desempeñar

El papel del ventrílocuo

La muñeca sube el volumen

Na na na na na na

Recuerdo bien mi lección

Na na na na na na

La muñeca sube el volumen

Na na na na na na

Cuidado, mi chico

Na na na na na na

La muñeca sube el volumen

Tu muñeca, como la llamas

Aumenta los decibelios

Es un eco de la nueva

Generación

Sin trapos ni plástico

En sus características

Tu muñeca controla la música

Ella sube

Ella sube

Ella sube el volumen

La muñeca sube el volumen

Na na na na na na

Recuerdo bien mi lección

Na na na na na na

La muñeca sube el volumen

Na na na na na na

Cuidado, niño mío

Na na na na na na

La muñeca sube el volumen

Na na na na na na

Recuerdo bien mi lección

Na na na na na na

La muñeca sube el volumen