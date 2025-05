Letra y vídeo de 'Milkshake Man', la canción de Australia en Eurovisión 2025

Mario Lahoz Jueves, 15 de mayo 2025, 19:45 Comenta Compartir

Australia ha elegido a Go-Jo como el artista que actuará en Eurovisión. El joven cantante toma el relevo de Electric Fields, el dúo que representó a Australia en 2024. La canción interpretada en inglés y en pitjantjatjara, un dialecxto aborígen, no cautivó al público europeo y acabó undécimo en la primera semifinal, a las puertas de entrar a la finalísima.

Las apuestas pronostican que la propuesta australiana pasará la ronda de semifinales pero que no superará el 19º puesto en la Gran Final. Si esto es así, Australia participará en la final por octava edición. El país participa de manera oficial desde 2015, pero la primera emisión del certámen data de 1983. Su mejor resultado hasta el momento es el conseguido en 2016 por Dami Im y su 'Sound of Silence'. La artista obtuvo un total de 511 puntos.

Go-Jo es el nombre artístico del artista Marty Zambotto. Su proyecto acumula más de 1.4 millones de seguidores en TikTok, Youtube e Instagram. Su gran éxito 'Mrs. Hollywood' acumula más de 60 millones de escuchas y más de mil millones de visualizaciones en todas las plataformas. Influenciado por productores de la talla de Max Martin o Shellback, el joven desarrolló su estilo musical fusionando estilos como el pop, el R&B o el hip-hop.

Letra y vídeo de 'Milkshake Man'

El tema de Go-Jo combina el pop y el rock con toques de electrónica. El artista juega con la ironía y los dobles sentidos en su letra.

Letra en inglés

Come and take a sip from my special cup

I heard that you could use a little pick me up

What can get you high when you're oh so sad?

It's the milk from the milkshake man

Aaah

Well I've got chocolate, vanilla and lactose free

Aaah

And a caramel banana, that you have got to see

You can call me the milkshake man

I wanna shake and make the whole world dance

They drink my milk all across the land

I can tell you want a taste of the milkshake man

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

I can tell you want a taste of the milkshake man

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

I can tell you want a taste of the milkshake man

The shake is not a drink - It's a state of mind

Like a secret super power you were born to find

Drink it every day and before you know it

You'll be bigger... and stronger... with harder bones!

Ahhh

Well I've got mango, mojito and a fruit ballet

And did you see my naughty special on my crème brûlée?

You can call me the milkshake man

I wanna shake up all the milk I can

They know my name all across the land

I can tell you want a taste of the milkshake man

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

I can tell you want a taste of the milkshake man

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

I can tell you want a taste of the milkshake man

Excusez-moi monsieur, avez-vous du lait pour moi?

When I say sweet sweet, you say yum yum

Sweet sweet - yum yum

When I say sweet sweet, you say yum yum

Sweet sweet - yum yum

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

I can tell you want a taste of the milkshake man

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

I can tell you want a taste of the milkshake man

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

I can tell you a want a taste of the milkshake man

Sh-sh-shake me good

Sh-sh-shake me good

I can tell you want a taste of the milkshake man

Letra en español

Ven y toma un sorbo de mi copa especial

He oido que te vendría bien un poco de estimulante

¿Que te puede animar cuando estás tan triste?

Es la leche del Hombre de los Batidos

Ahhh

Tenemos chocolate, vainilla y sin lactosa

Ahhh

Y un plátano caramelizado que tienes que probar

Puedes llamarme: El Hombre de los Batidos

Quiero hacer que todo el mundo baile con mi agitado

Beberán de mi leche por todo el país

Puedo ver que quieres probar un poco del Hombre de los Batidos

(A-a-agítame bien, a-a-agítame bien)

Puedo ver que quieres probar un poco del Hombre de los Batidos

(A-a-agítame bien, a-a-agítame bien)

Puedo ver que quieres probar un poco del Hombre de los Batidos

El batido no es una bebida - es un estado mental

Cómo un superpoder secreto que naciste para descubrir

Bébelo todos los días y antes de que te des cuenta

Serás más grande y fuerte con huesos más duros

Ahhh

Tenemos mango, mojito, un balét de frutas

Ahhh

¿Y has visto ya el especial travieso de mi crema catalana?

(A-a-agítame bien, a-a-agítame bien)

Puedo ver que quieres probar un poco del Hombre de los Batidos

(A-a-agítame bien, a-a-agítame bien)

Puedo ver que quieres probar un poco del Hombre de los Batidos

Disculpe señor ¿Tiene un poco de leche para mí?

Cuando diga: Dulce, dulce, tú dices: ñam ñam

Dulce, dulce (ñam, ñam)

Dulce, dulce (ñam ñam)

Cuando diga: Dulce, dulce, tú dices: ñam ñam

Dulce, dulce (ñam ñam)

Dulce, dulce (ñam ñam)

(A-a-agítame bien, a-a-agítame bien)

Puedo ver que quieres probar un poco del Hombre de los Batidos

(A-a-agítame bien, a-a-agítame bien)

Puedo ver que quieres probar un poco del Hombre de los Batidos