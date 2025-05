Letra y vídeo de 'Mila', la canción de Serbia en Eurovisión 2025

Mario Lahoz Jueves, 15 de mayo 2025, 21:12 Comenta Compartir

Serbia no podia faltar en Eurovisión 2025. Con un total de 18 puntos, Princ ha logrado imponerse y representar al país balcánico en Basilea. Su tema 'Mila' le ha llevado a la victoria tras ser el segundo favorito del jurado y el tercero más votado por la audiencia. La suma de ambos votos le han otorgado el derecho a participar en el festival más éxitoso del mundo, a pesar de no ser el favorito ni de uno ni de otros.

El artista empezó a expandir su nombre tras caer eliminado en las semifinales de la edición bulgara de 'La Voz', entre más de las 4.000 personas que se presentaron al concurso. Princ toma el relevo de Teya Dora y su 'Ramonda' que no pudo pasar del 17º en la final. Esta no es la primera vez que Princ intenta ir a Eurovisión. En 2022, fue seleccionado para la preselección pero tuvo que retirarse por desaveniencias con su compositor. Un año después regresó pero se quedó a las puertas de convertirse en el abanderado.

Serbia debutó en el año 2007 y por la puerta grande, alzando su único micrófono de cristal hasta la fecha. Desde aquella victoria, la quinta posición de Konstrakta en Turín 2022 es la mejor posición del país en el certámen. Anteriormente, la delegación había participado como Yugoslavia (1961-1992) y como Serbia y Montenegro (2004 - 2006).

Letra y vídeo de 'Mila'

Las apuestas pronostican que Serbia estará el 17 de mayo en la gran final pero no superará el puesto 29. La propuesta serbia para esta edición es una balada intimista sobre el amor. Princ la interpretará integramente en su idioma natal.

Letra en inglés

Let this be for me

The last supper

Let the hound of Hades

Chase me into the night

Let the scent of memories

Wake you up

And my music

Made from your name

Mila

You've paid the price of love

Mila

You've brought life back from the edge

You have many reasons

To love another one

But I only want to take care of you

This life is

Without a grain of sugar

Since no became yes

And faith turn to betrayal

Let the better liar

Kiss you

Let the one who risks it all

Win you over

Mila

You've paid the price of my love

Mila

You've brought life back from the edge

You have many reasons

To love another one

But I only want to take care of you

Letra en español

Que esta sea

Mi última cena

Que el ojo de Cerbero

Me persiga durante la noche

Que te despierte

El aroma de los recuerdos

Y la música compuesta

En tu nombre

Querida,

Pagaste el precio del amor por mi

Querida,

Trajiste una vida de vuelta desde el más allá

Hay muchas razones por las que tu

Debiste amar a otro

Pero deseo tanto tenerte conmigo

Que seas besada

Por quién mejor te miente

Pero deja que el te tenga

Sea el que lo arriesgue todo

Querida,

Pagaste el precio del amor por mí

Querida,

Trajiste una vida de vuelta desde el más allá

Hay muchas razones por las que tú

Debiste amar a otro

Pero deseo tanto tenerte conmigo

(Querida)

(Pagaste el precio del amor por mí)

Pagaste el precio, querida

(Trajiste una vida de vuelta del más allá

Hay muchas razones por las que tú

Debiste amar a otro

Pero deseo tanto tenerte conmigo

Letra en serbio

Neka bude mi

To zadnja večera

Nek oko kerbera

U noć me potera

Nek te probudi

Taj miris sećanja

I moja muzika

Od tvoga imena

Mila

Ti si platila što volim te ja

Mila

Život vratila za ruba

Ima mnogo razloga da

Ipak voliš drugoga

Al' tako mi je stalo da te čuvam

Ovaj život je

Bez zrna šećera

Od kada ne je da

A vera nevera

Nek te poljubi

Ko bolje slaže te

A nek te dobije

Ko rizikuye sve

Mila

Ti si platila što volim te ja

Mila

Život vratila sa ruba

Ima mnogo razloga da

Ipak voliš drugoga

Al' tako mi je stalo da te čuvam

Temas

Televisión

Serbia

Melody

Eurovisión