Letra y vídeo de 'Hallucination', la canción de Dinamarca en Eurovisión 2025

Jueves, 15 de mayo 2025, 21:17

El Festival de Eurovision 2025 presenta su 69ª edición. Suiza alberga el certámen tras conseguir la victoria el año pasado en Malmö. Basilea ha sido la ciudad elegida como sede y el estadio St. Jakobshell el espacio donde 37 participantes competirán por alzarse con el micrófono de cristal.

Tras dos fases diferentes y una Superfinal a 3, Sissal se convirtió en la representante de Dinamarca para esta edición. La artista toma el relevo de Saba, la abanderada el año pasado en Malmö. Su tema 'Sand' no consiguió cautivar al público europeo y acabó duodécima en la segudna semifinal con 36 puntos.

Desde 2019 el país escandinavo no ha conseguido acceder a la Gran Final. Ahora, las esperanzas recaen en los hombros de Sissal aunque las apuestas no aguardan un futuro brillante a la actuación de la representante danesa ya que la colocan en la 27ª posición.

Letra y vídeo de 'Hallucination'

'Hallucination' es un tema de música electrónica sobre una base dance-pop. Con esta canción pretende crear una fiesta en Basilea y transmitir la sensación de cuando se conoce a una persona con la que se siente una conexión tan real que parece una ilusión.

Letra en inglés:

You show me more

More than meets the eye

You open all the doors inside my mind

I see colours

I never saw before

A thousand shades of light come to life

Making me question

All that I thought true

All that I'm seeing through you

My vision's blurry

But I can see clearly

Baby, I'm losing control

You're my hallu

Hallucination

Hallu-

Hallucination

I'm paranoid

Slipping from reality

You're leading me into another fantasy

Making me question

All that I thought true

All that I'm seeing through you

My vision's blurry

But I can see clearly

Maybe, I'm losing control

You're my hallu-

Hallucination

Hallu-

Hallucination

A new revelation

Hallu-

Hallucination

Worlds are changing, darkness fading

I follow you to the end and now I'm changing (now I'm changing)

It's a new sensation, ooh

(Worlds are changing')

(Darkness fading)

(My Hallucination)

You're my hallu-

Hallucination

Hallu-

Hallucination

Hey yeah-yeah-yeah

Hey yeah-yeah-yeah

Hallucination

You're my hallu-

Hallucination

Hallu-

Hallucination

Letra en español:

Me muestras más

Más de lo que se ve a simple vista

Abres todas las puertas dentro de mi mente

Veo colores que nunca había visto antes

Mil sombras de luz cobran vida

Haciéndome cuestionar todo lo que creía cierto

Todo lo que veo a través de tí

Mi visión es borrosa pero puedo ver claramente

Tal vez estoy perdiendo el control

Eres mi alu-u-u

Alucinación

Alu-u-u

Alucinación

Soy paranoica

Me estoy alejando de la realidad

Me estás llevando a otra fantasía

Oh, haciéndome cuestionar todo lo que creía cierto

Todo lo que veo es a través de tí

Mi visión es borrosa pero puedo ver claramente

Tal vez estoy perdiendo el control

Eres mi alu-u-u

Alucinación

Alu-u-u

Alucinación

Una nueva-eva-eva

Revelación

Alu-u-u

Alucinación

Los mundos están cambiando

La oscuridad se desvanece

Te sigo hasta el final y ahora estoy cambiando

(Ahora estoy cambiando)

Es una nueva sensación

(Los mundos están cambiando)

(La oscuridad se desvanece)

(Mi alucinación)

Alucinación

(Los mundos están cambiando)

(La oscuridad se desvanece)

(Mi alucinación)

Eres mi alu-u-u

Alucinación

Alu-u-u

Alucinación

