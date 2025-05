Letra y vídeo de 'C'est La Vie', la canción de Países Bajos en Eurovisión 2025

Mario Lahoz Valencia Martes, 13 de mayo 2025, 19:46 Comenta Compartir

Basilea ha sido seleccionada para albergar el Festival de la Canción de Eurovisión 2025. La 69ª edición del certámen musical más seguido del continente llega a tierras suizas y promete un gran espectáculo. Treinta y siete actuarán sobre el escenario del estadio St.Jakobshell con el objetivo de regresar con el micrófono de cristal bajo el brazo.

Claude será el representante de Países Bajos para Basilea 2025. El joven artista, de 21 años, tomará el testigo de Joost Klein, representante en Malmö 2024. Joost fue descalificado a tan solo 12 horas de la gran final tras una polémica con la representante israelí. Las apuestas pronostican un gran resultado colocando la actuación neerlandesa como la quinta mejor en la gran final.

Letra y vídeo de 'C'est La Vie'

La letra transmite un mensaje de aceptación sobre la vida, comparándola con un ciclo constante de subidas y bajadas.

Letra en ingles/frances:

C' est la vie

She sang to me

Je me rappelle

J'était petit

Oh I was just a little boy but I remember

La melodie, la melodie

C'est comme ci, c'est comme ça

C'est en haute et en bas

It goes up, It goes down

And around and around

Que sera, oui sera

Me voici, me voilà

Chantez un, deux, trois

C'est la lalalalala vie

C'est lalalalala vie

Oui c'est lalalalala, lalalala, lalalala vie

C'est la vie

Et quelle miracle

Sometimes in love, sometimes miserable

And I still hear my mama's voice inside of me

La melodie, la melodie

C'est comme ci, c'est comme ça

C'est en haute et en bas

It goes up, it goes down

And around and around

Que sera, oui sera

Me voici, me voilà

Chantez un, deux, trois

C'est la lalalalala vie

C'est lalalalala vie

Oui c'est lalalalala, lalalala, lalalala vie

Oui c'est lalalalala vie

Oui c'est lalalalala vie

C'est lalalalala, lalalala, lalalala vie

Oh c'est la vie

La vie en rose

La vie en noir

Oh, this rollercoaster

And I will sing, until it's over

It goes lalalala

C'est comme ci, c'est comme ça

C'est en haute et en bas

It goes up, it goes down

And around and around

Que sera, oui sera

Écoutes-moi, oh maman

Chantez un, deux, trois

C'est la vie

Letra en español:

'Así es la vida', ella me cantaba

Recuerdo, era pequeño

Oh, yo era solo un niño pequeño, pero recuerdo

La melodía, la melodía

Es así, es asá, está arriba y abajo

Va hacia arriba, va hacia abajo y da vueltas y vueltas

Lo que será, sí, será, estoy aquí, estoy allá

Canta uno, dos, tres

Así es la-la-la-la-la vida

Así es la-la-la-la-la vida

Sí, así es la-la-la-la-la, la-la-la-la-la vida

Así es la vida, y menudo milagro

A veces enamorado, otras miserable

Y todavía puedo escuchar la voz de mi mamá dentro de mí

La melodía, la melodía.

Es así, es asá, está arriba y abajo

Va hacia arriba, va hacia abajo, y dda vueltas y vueltas

Lo que será, sí, será, estoy aquí, estoy allá

Canta uno, dos, tres

Así es la-la-la-la-la vida

Así es la-la-la-la-la vida

Sí, así es la-la-la-la-la

la-la-la-la-la vida

Oh, así es la vida, la vida en rosa

La vida en negro, oh, esta montaña rusa

Y cantaré hasta el final

Hace la, la-la, la-la

Es así, es asá, está arriba y abajo

Va hacia arriba, va hacia abajo y da vueltas y vueltas

Lo que será, sí, será, escuchame, oh mamá

Canta uno, dos, tres

Así es la vida.

