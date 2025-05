Letra y traducción de 'Laika Party', la canción de Irlanda en Eurovisión 2025

Mario Lahoz Jueves, 15 de mayo 2025, 21:11 Comenta Compartir

El país más laureado del festival, junto a Suecia, no podía faltar en Eurovisión 2025. Sin embargo hace casi treinta años que no han conseguido alzar el micrófono de cristal. El año pasado se quedó cerca de la victoria en tierras suecas. Bambie Thug consiguió un meritorio sexto puesto, el mejor resultado de la última década.

La República de Irlanda ostenta el récord de ser el único país en ganar Eurovisión en tres ediciones consecutivas: Malmo 1992, Millstreet 1993 y Dublín 1994. El país verde se encomienda a EMMY para alzar el trofeo en el escenario del estadio St. Jakobshell. La joven noruega de 24 años es una artista conocida por el público eurofan.

Se presentó en 2021 a la preselección nacional de su país. Alcanzó la final pero no pudo conseguir representar a Irlanda. Actualmente cuenta con una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, sobre todo en TikTok donde acumula 1.2 millones de seguidores.

Letra y vídeo de 'Laika Party'

Las apuestas auguran un certámen dificil para el público irlandés. La propuesta conseguirá acceder a la gran final en el último cupo de la Semifinal 2, pero no conseguirá un gran resultado.

Letra en inglés

(ready for take-off)

You have probably heard

About this brave little girl

All we know is that she save the world

She got sent away

But she wasn't afraid

Though she was alone in the dark, big space

Left the cheering crowds

Went above the clouds

Rocket going high

Then they said goodbye

She stills wonder why

But she loves to fly

I hope Laika never died and that she spins around us still

And that she has a party in the air and always will

I hope that she is dancing every night among the stars

I hope Laika is alive

Laika Party in the sky

Laika party in the sky

Bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam

Bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Through the comets and the stones

She is howling for her bones

Singing along to the stars and sun

And if she didn't fly

Nor would you and I

A forever hero for human kind

Left the cheering crowd

Went above the clouds

Rocket going high

Then they say goodbye

She still wonders why

But she loves to fly

I hope Laika never died and that she spins around us still

And that she has a party in the air and always will

I hope that she is dancing every night among the stars

I hope Laika is alive

Laika party in the sky

Laika party in the sky

Bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam

Bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Laika party in the sky (ooh)

Laika party in the sky (ooh)

Bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam bam bam

Ba ra ram bam bam bam

Laika party in the sky

Letra en español

(Listos para el despegue)

Probablemente hayas escuchado

Sobre esta pequeña valiente

Lo que sabemos es que salvó el mundo

La enviaron lejos

Pero no tiene miedo

Aunque estuviera sola

En el gran espacio oscuro

Dejó atrás a la multitud

Atraveso las nubes

Su cohete voló alto

Y se despidieron de ella

Ella aún se pregunta por que

Pero le encanta volar

Espero que Laika no se haya muerto

Y que todavía siga girando a nuestro alrededor

Y que tenga una fiesta en el aire, que siempre la tenga

Espero que esté bailando entre estrellas toda la noche

Espero que Laika esté viva

Fiesta de Laika en el cielo

Fiesta de Laika en el cielo

A través de piedras y cometas

Ella aúlla por sus huesos

Cantándole a las estrellas y al sol

Si ella no volara, tu y yo tampoco lo haríamos

Una heroína eterna para la humanidad

Dejó atrás a la multitud

Atravesó las nubes

Su cohete voló alto

Y se despidieron de ella

Ella aún se pregunta por qué

Pero le encanta volar

Espero que Laika no haya muerto

Y que todavía siga girando a nuestro alrededor

Y que tenga una fiesta en el aire, que siempre la tenga

Espero que esté bailando entre estrellas toda la noche

Espero que Laika esté viva

Fiesta de Laika en el cielo

Fiesta de Laika en el cielo

Fiesta de Laika en el cielo

Fiesta de Laika en el cielo

