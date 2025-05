Letra, traducción al español y vídeo de 'Lighter', la canción del andaluz que representa a Noruega en Eurovisión 2025

P. Chen Martes, 13 de mayo 2025, 16:46 Comenta Compartir

Málaga no estará presente en Eurovisión solo por Melody, sino que también tiene de vecino a otro representante eurovisivo: nada más ni nada menos que Kyle Alessandro Helgesen Villalobos, que defenderá a Noruega en Basilea, también reside en la Costa del Sol. Nacido en 2006 de madre noruega y padre español, se crio en Steinkjer y Trondheim. En 2016, cuando contaba solo con 10 años, participó en el casting del programa de jóvenes talentos 'Norske talenter' (el 'Got Talent' noruego). Con 11 años, lanzó un primer álbum, llamado 'Første kapittel', y lanzó varios sencillos.

Esta no es su primera experiencia eurovisiva: ya en 2023 se presentó en el festival musical noruego 'Melodi Grand Prix' junto a Kristian Haux y Magnus Winjum, con los que formó el grupo musical Umami Tsunami, con la esperanza de llegar a la final. Su canción 'Geronimo', no obstante, quedó en último lugar. Pero este 2025, el talento precoz de Kyle Alessandro triunfó tanto que ha obtenido el derecho de representar a uno de sus dos países y luchar por el codiciado micrófono de cristal. Lo hace con un tema en inglés, después de que el grupo metal Gate interpretara el año pasado 'Ulveham' en noruego, algo que no hacía ningún representante del país nórdico desde hacía 18 años. ¿Logrará 'Lighter' encandilar tanto como para darle a Noruega su cuarta victoria desde su debut en 1960?

Letra y vídeo de 'Lighter'

Letra en inglés:

Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night

You got me to dim my light, no more

I really think I bought your lies

Did anything to keep you mine

You kept me hooked on your line, no more

Somewhere along the way I lost my mind

I had to walk a hundred thousand miles

I'm not afraid to set it all on fire

I won't fall again, I'll be my own lighter

Nothing can burn me now

I'll be my own lighter

I feel a spark inside me, I don't need savin'

No way, no way

'Cause I'm my own, I'm my own lighter

I'm tired of a million tries to fight, the signs

And when everybody tried to tell me

I should've known that it was timе to break free

Your reigns that kept mе at your mercy

I'll burn them to the ground

No more, no more, ignite the fire

Somewhere along the way I lost my mind

I had to walk a hundred thousand miles

I'm not afraid to set it all on fire

I won't fall again, I'll be my own lighter

Nothing can burn me now

I'll be my own lighter

I feel a spark inside me, I don't need savin'

No way, no way

'Cause I'm my own, I'm my own lighter

Silence fills the room

And I've taken off my jewels

I wish none of this was true

But there's a fire growin' too, yeah

Nothing can burn me now

I'll be my own lighter

I feel a spark inside me, I don't need savin'

No way, no way

'Cause I'm my own, I'm my own lighter

Nothing can burn me down

I'm my own, I'm my own lighter

Letra en español:

Chica dorada vestida de hielo, un corazón tan oscuro como la noche

me hiciste atenuar mi luz, no más

Realmente creo que compré tus mentiras

hice cualquier cosa para mantenerte mía

me mantuviste enganchado en tu línea, no más

En algún lugar en el camino perdí mi mente

Tuve que caminar cien mil millas

No tengo miedo de ponerlo todo en llamas

No volveré a caer, seré mi propio encendedor

Nada puede quemarme ahora

Seré mi propio encendedor

Siento una chispa dentro de mí, no necesito guardarla

de ninguna manera, de ninguna manera

'Porque soy mi propio, soy mi propio encendedor

Estoy cansado de un millón de intentos de luchar, los signos

y cuando todos intentaron decirme

Debería haber sabido que era tiempo para liberarse

Tus reinados que me mantuvieron a tu merced

Los quemaré en el suelo

No más, no más, enciende el fuego

En algún lugar del camino perdí mi mente

Tuve que caminar cien mil millas

No tengo miedo de ponerlo todo en llamas

No volveré a caer, seré mi propio encendedor

Nada puede quemarme ahora

Seré mi propio encendedor

siento una chispa dentro de mí, no necesito guardarla

de ninguna manera, de ninguna manera

Porque soy mi propio, soy mi propio encendedor

El silencio llena la habitación

y me he quitado las joyas

no deseo nada de que esto fuera cierto

pero también hay un fuego que crece, sí

Nada puede quemarme ahora

Seré mi propio encendedor

siento una chispa dentro de mí , No necesito guardarla

de ninguna manera, de ninguna manera

porque soy mi propio, soy mi propio encendedor

Nada puede quemarme

Soy mi propio, soy mi propio encendedor

