Letra, traducción al español y vídeo de 'How Much Time Do We Have Left', la canción de Eslovenia en Eurovisión 2025 El país eslavo busca la primera victoria de su historia en el certamen musical más famoso del mundo

P. Chen Martes, 13 de mayo 2025, 20:59

Eslovenia participa en el concurso musical más importante de Europa por trigésima vez. Desde su debut en 1993, ha estado presente todos los años menos en 1994 y en el 2000. Este Eurovisión 2025, el país eslavo apuesta por Klemen Slakonja, nacido y criado en Brežice, para alzarse con el codiciado micrófono de cristal. Klemen será uno de los artistas que opten a ganar el festival en mayo en Basilea, Suiza, y lo es gracias a haber ganador el Evrovizijska Melodija (EMA) en la televisión pública eslovena.

Jurados y público han confiado en el EMA por tercera vez para elegir su voz eurovisiva, después de Joker Out en 2023 y Raiven en 2024. Klemen es un viejo conocido en el EMA, dado que ha sido presentador del certamen mismo y también se hizo bastante popular por sus imitaciones a ex representantes del país en Eurovisión. Su debut ha pillado por sorpresa con una canción que canta en parte boca abajo y cuya letra versa sobre sus sentimientos de angustia existencial ante el diagnóstico grave de su pareja.

¿Logrará Klemen darle a Eslovenia su primera victoria eurovisiva? ¿Mejorará los mejores resultados que tienen los eslovenos hasta la fecha, con el séptimo puesto de Darja Švajger en 1995 y de Nuša Derenda en 2001? Pronto lo sabremos.

Letra y vídeo de 'How Much Time Do We Have Left'

Letra en inglés:

Our baby boy

Was crawling in the living room

You read a diagnosis

It said that you'd be dying soon

It was a sunny day

Through the window

There were people going on their ways

Our little child had the biggest smile

While we couldn't do nothing but cry

How much time do we have left together

We never know

All I know is I don't wanna be here

Without your love

How much time do we have left together

We never know

We never know

Wish wе could take it slow

A man in white

With a room full of diplomas

Trying to get it right

Could put you undеr hypnosis

By saying to give up the fight

But you were always determined to try

How much time do we have left together

We never know

All I know is I don't wanna be here

Without your love

How much time do we have left together

We never know

We never know

But we keep standing strong

I admire your power

I admire your will

You made me question the world

Made me question what's real

I admire your power

I admire your will

Your ability to heal

Oh, I admire your power

I admire your will

The way you never gave up

Until you grew wings

And you learned how to fly

Made a loop in the sky

You landed right into my arms

How much time do we have left together

We never know

All I know is I don't wanna be here (Without your love)

How much time do we have left together

We never know

We never know

Wish we could tаke it ѕlow

Letra en español:

Nuestro bebé

Estaba gateando en la sala de estar

Leíste un diagnóstico

Decía que morirías pronto

Era un día soleado

A través de la ventana

Había gente siguiendo su camino

Nuestro pequeño niño tenía la sonrisa más grande

Mientras que nosotros no podíamos hacer nada más que llorar

¿Cuánto tiempo nos queda juntos?

Nunca lo sabemos

Todo lo que sé es que no quiero estar aquí

Sin tu amor

¿Cuánto tiempo nos queda juntos?

Nunca lo sabemos

Nunca lo sabemos

Desearía que pudiéramos tomarlo con calma

Un hombre de blanco

Con una habitación llena de diplomas

Tratando de hacerlo bien

Podría ponerte bajo hipnosis

Diciéndote que abandones la lucha

Pero siempre estabas decidido a intentarlo

¿Cuánto tiempo nos queda juntos?

Nunca lo sabremos

Todo lo que sé es que no quiero estar aquí

sin tu amor

¿Cuánto tiempo nos queda juntos?

Nunca lo sabremos.

Nunca lo sabremos.

Pero nos mantenemos firmes.

Admiro tu poder.

Admiro tu voluntad.

Me hiciste cuestionar el mundo.

Me hiciste cuestionar lo que es real.

Admiro tu poder. Admiro tu

voluntad.

Tu habilidad para sanar.

Oh, admiro tu poder.

Admiro tu voluntad.

La forma en que nunca te rendiste.

Hasta que te crecieron alas.

Y aprendiste a volar.

Hiciste un bucle en el cielo.

Aterrizaste directo en mis brazos

¿Cuánto tiempo nos queda juntos?

Nunca lo sabemos.

Todo lo que sé es que no quiero estar aquí ( sin tu amor ).

¿Cuánto tiempo nos queda juntos?

Nunca lo sabemos.

Nunca lo sabemos.

Desearía que pudiéramos tomarlo con calma

