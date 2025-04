Kiko Hernández desvela las condiciones que puso para ir a 'Supervivientes': «Me ofrecían 40.000 euros a la semana»

A. Pedroche Domingo, 13 de abril 2025, 01:02 Comenta Compartir

Kiko Hernández es uno de los tertulianos más conocidos de la prensa rosa. Saltó a la fama en 2002, cuando participó en 'Gran Hermano'. Pese a no ganar el programa, su personalidad le hizo hacerse un hueco en la televisión. Fue colaborador de Javier Sardà en 'Crónicas' y de 'A tu lado' con Emma García. Sin embargo, su gran salto lo dio en 2009 cuando empezó a formar parte de 'Sálvame'. Allí, junto al resto del equipo, cambiaron la forma de hacer televisión con un formato novedoso y que batía récords de audiencia semana a semana. Fruto de ello, Kiko entró en la conocida «rueda» de Telecinco. La cadena utiliza a rostros conocidos para de sus propios programas para añadirlos a otros. 'Gran Hermano VIP', 'La isla de las tentaciones' o 'Supervivientes' son grandes ejemplos de ello.

Sin embargo, Kiko nunca ha vuelto a participar en otro reality. Aunque oportunidades tuvo. Esta semana, el ahora colaborador de 'Tentáculos', el espacio de Ten presentado por Carlota Corredera, ha hablado sobre su 'casi entrada' en 'Supervivientes'. «Yo negocié con ellos en privado ver a mis hijas, porque yo no quiero estar una semana sin hablar con ellas. Simplemente. Fíjate lo que pedí. Ni pizza, ni tabaquito… lo único que pedía era hablar con mis hijas por videollamada», ha señalado.

En principio, la dirección del concurso aceptó: «Me dijeron que sin problema, que habría un hueco a la semana». En ese momento, Carlota ha aprovechado para preguntar las cantidades que negoció con la productora. «¿Lo puedo decir?», ha dudado Kiko al principio. Después, tras la insistencia de la presentadora, lo ha dicho: «Entre 39.000 y 41.000 euros a la semana». Rápidamente, Corredera ha replicado «Vamos, que 40.000 euros».

¿Por qué no fue?

«Luego me enteré que estaban negociando, cuando no se sabía nada de que yo estaba con Fran y yo estaba despistando y tal, que a él le llamaron por otro lado y lo que querían era el encuentro de los dos. Y ahí dije yo que no iba«, ha concluido Kiko.

