Quién es Kapo, el asesor de Manuel Turizo en La Voz Kids: de su verdadero nombre a su turbio pasado en una gasolinera

Kapo ha sido una de las grandes novedades de La Voz Kids en esta edición. Asesor de su compatriota y amigo Manuel Turizo en el talent-show, ha formado con él un tándem que trasciende la televisión. Kapo es símbolo de superación, creatividad y frescura. Y su biografía así lo demuestra desde sus inicios. Juan David Loaiza Sepúlveda, que es el verdadero nombre de Kapo, nació el 15 de diciembre de 1997 en Zaragoza (en 2025 tiene 27 años), pero no en España, sino en Antioquia (Colombia), y creció en El Cabuyal, cerca de Cali.

El origen de su apodo

Su nombre artístico proviene de un apodo cariñoso heredado de su padre. A su padre lo apodaban «Kapo» desde joven, según ha contado el propio artista en varias entrevistas. Era una figura carismática y respetada en la comunidad, no por tener dinero o poder, sino por su liderazgo natural, su cercanía con la gente y su capacidad para salir adelante pese a las dificultades. El apodo venía de la palabra italiana «capo» (jefe), pero con la ortografía adaptada y con un aire más callejero. Cuando Juan David comenzó a destacar en la música urbana y el freestyle, muchos vecinos y familiares empezaron a llamarlo igual: «el hijo del Kapo», hasta que el apodo se consolidó como su identidad artística.

En una charla con medios locales en 2023, el artista dijo: «Yo no me puse ese nombre. Me lo gané. Kapo era mi papá, y cuando empecé a cantar, todos decían 'ese muchacho también es un Kapo'. Y me lo quedé».

Su vida en una gasolinera

De origen humilde pudo desde pequeño descubrir su vocación musical. Kapo ha contado en varias entrevistas que, durante una etapa de su infancia y adolescencia, vivió en una gasolinera con su familia. No era una casa «como tal», sino un espacio acondicionado dentro o cerca de una estación de servicio, una situación común en zonas rurales o periféricas en Colombia, donde algunas familias trabajan y residen en instalaciones similares.

Su madre trabajaba en ese entorno y era quien sacaba adelante a sus hijos. Así, Kapo creció rodeado de camiones, música popular y reguetón, que sonaba desde las radios de los conductores. Él mismo ha dicho que se pasaba horas escuchando música en medio del olor a gasolina, e incluso que escribía canciones mientras atendía o ayudaba en la estación. En una entrevista de 2024 con La Opinión (EE. UU.), explicó lo que pasaba por su cabeza: «Dormía entre pitos de camión, despertaba con gasolina, pero soñaba con tarimas». Y recuerda cómo, con apenas 7 años, cantaba música popular en las cabinas de los camioneros a cambio de las limosnas de los propios conductores.

Sus comienzos

A los 13 años escribió su primera canción, «Yo tengo un sueño». Con 16 años, se mudó a Bogotá para estudiar Comunicación Social y trabajar en discotecas, donde el contraste entre sus estudios y ese ambiente le hizo darse cuenta: él quería ser noticia, no quien la contara.

Su salto

Su salto profesional llegó en 2019, al aparecer en el reality «Yo Me Llamo» imitando a Cosculluela. Allí lo descubrió La Industria Inc., sello que gestiona a artistas como Nicky Jam y Manuel Turizo. Su ingenio también fue clave: un vídeo con la gorra de la compañía le valió atención, y el manager Juan Diego Medina lo firmó poco después.

Su estilo musical

Kapo mezcla reguetón y afrobeat, un sonido internacional con sabor colombiano que le sitúa en el panorama urbano. Buena muestra de ello son sus hits «Ohnana», que saltó a las listas Hot Latin Songs y Billboard Global 200 y se viralizó en TikTok; «Uwaie», también éxito pop; «Aloh Aloh», disco de oro en España; y la colaboración «Ily» con Myke Towers.

El dialecto creado

Además, Kapo creó el dialecto «Owahúca», un lenguaje emocional inventado para nombrar y sentir sus temas, en el que cada palabra evoca un estado de ánimo o sensación.

Colaboraciones y premios

Su evolución está marcada por colaboraciones con artistas como Manuel Turizo («Qué Pecao», una bachata lanzada en octubre de 2024 que alcanzó los puestos más altos en las listas de éxito en España) ; Danny Ocean («Imagínate»); Jhayco, Ozuna, Ryan Castro, Crissin y Nathan, con reproducciones millonarias en éxitos como «Pelinegra», «Baby Doll», «Bulevar»…

Con «Ohnana» obtuvo cuatro discos de platino, con «Uwaie» también llegó a 2 y «Aloh Aloh» fue disco de oro.

Ha ganado varios premios como artista revelación: el Premio Lo Nuestro y el Premio Heat, ambos en 2025. El Premio Lo Nuestro lo ganó en la categoría masculino, pop-rock/urbano. El Premio Heat lo ganó en la gala de Medellín.

Su paso por La Voz Kids

En 2025, Kapo se ha unido a La Voz Kids España como asesor de Manuel Turizo, acompañándolo en las batallas y la gran final. Además, ambos interpretaron «Qué Pecao» en directo en el programa «La Revuelta con David Broncano» y en Antena 3, donde su química y energía conjunta reforzaron la imagen del colombiano en el mercado español

Kapo ha sido telonero de Karol G en el concierto en el Bernabéu de 2024 o de Estopa en el Lava Live Fest de Lanzarote, este mes de julio 2025.

Vida personal reservada

De su vida personal y sentimental poco se sabe, ya que Kapo es reservado. Sin embargo, se sabe que mantuvo una relación con Carolina Picorios, influencer y creadora de contenido, tras años admirándola en redes, aunque su amor parece haberse agotado, según varios medios.