'Juego de tronos' de la A a la Z Jon Snow y Daenerys Targaryen. Un repaso a los principales acontecimientos, lugares y personajes de la popular saga para ponerse al día antes de que comience la octava temporada MIKEL LABASTIDA Valencia Lunes, 8 abril 2019, 20:15

Es imposible no estar enterado de que falta poco más de una semana para que el desenlace de 'Juego de Tronos' comience a librarse por televisión. Ahora sí, que sí, que el invierno ha llegado. Durante mes y medio los seguidores de las tramas de Poniente estaremos atentos a las últimas andanzas en los Siete Reinos, que pondrán fin a ocho años de batallas, venganzas, romances, estrategias y fuegos valyrios. Para afrontar esta fecha tan signficativa conviene acudir con los deberes hechos, con un repaso conciso sobre todo lo acontecido hasta el momento. Este 'Juego de Tronos' de la A a la Z también puede servir para aquellos que necesiten un curso rápido con el finde subirse a la temporada ocho de la serie sin haber pasado por las anteriores. Y, tranquilos, no está escrito en dothraki. La intención es alcanzar al mayor número de seguidores.

A

Aguasnegras. Las batallas son el pan nuestro de cada día en 'Juego de tronos'. No estamos descubriendo nada con esto. Algunas son dialécticas y otras se resuelven con toda la artillería. La del río Aguasnegras, que enfrentó a las tropas leales al Trono de Hierro y al rey Joffrey Baratheon contra las del pretendiente a la corona Stannis Baratheon, fue la primera que vimos en la serie y no gustó demasiado a los seguidores que quedaron algo decepcionados después de lo que habían imaginado leyendo los libros (la principal batalla estos años ha sido la que han mantenido los que eran lectores de las novelas y los que no). Los productores tomaron nota y echaron el resto en la del Castillo Negro, la de Casa Austera o la de los Bastardos. Para la octava temporada se ha anunciado la Batalla de Invernalia como el mayor enfrentamiento jamás rodado tanto en televisión como en cine.

B

Boda Roja y Boda Purpura. En las bodas de 'Juego de tronos' no se reparten obsequios de recuerdo ni se corta la corbata al novio, directamente se mata a los que se están casando o a los invitados. Así es la tradición no escrita pero que cualquier fan de la serie conoce y teme. Nos pilló por sorpresa en la Boda Roja, una masacre acaecida en Los Gemelos, que acabó con el rey en el Norte, Robb Stark, su madre, Catelyn Tully, y la mayoría de sus más de 3.000 vasallos. Los Stark quedaron descabezados y sin rumbo pero los pocos supervivientes de la estirpe prometieron revancha. La Boda Púrpura fue otra cosa, porque el que terminó muerto fue el novio, el rey Joffrey Baratheon, uno de los personajes más odiados de la saga (y mira que ha habido), que estaba contrayendo matrimonio con Margaery Tyrell. Varias temporadas después confirmamos que fue la abuela de la novia la ejecutora. Así se las gastan las familias en Poniente. Cuesta recordar un enlace feliz en este universo.

Un fotograma de la Boda Roja.

C

Caminantes. Como si no tuviésemos suficiente con los humanos en los Siete Reinos más allá del muro existen unas criaturas que son la verdadera amenaza para los que habitan estas tierras y que en realidad son muertos en vida dispuestos a arrasar con todo. Son los caminantes. «Con carne pálida como la leche, con ojos azules, más oscuros y más azules que ningún ojo humano». Así los describe George R. R. Martin en el libro que dio origen a la saga y así nos los presentaron al final de la primera temporada de la serie ya en televisión. En estos momentos -a punto de empezar la octava tanda de capítulos- han conseguido derribar el muro y se disponen a conquistar Poniente y lo que se les ponga por delante. El terror eran ellos y no los vieron venir.

D

Dragones. Podrían tener perros o gatos como animales de compañía pero el resultado hubiese sido menos espectacular. A los dragones se los encontraron los valyrios en las montañas en el principio de los tiempos y desde entonces fueron sus perfectos aliados para conquistar territorios. Hasta que un cataclismo de enormes proporciones acabó con todos ellos y con las casas nobles que los adiestraban. Cuando empezó la serie conocimos a Daenerys Targaryen, que junto a su hermano eran los únicos supervivientes de una familia que consideraba suyo el Trono de Hierro y habían sido despojados de él. Muerto el hermano se acabó la rabia y Daenerys se dedicó a buscar aliados para que le restituyesen lo suyo. Y nada mejor para convencer a cualquiera que parir tres dragones, que han estado a su lado hasta las últimas consecuencias, salvándole de múltiples atolladeros. En la última temporada, sin embargo, uno de ellos murió y volvió del más allá para formar parte del ejército de los Caminantes Blancos.

Drogon, uno de los dragones de Daenerys Targaryen.

E

Escudos. En Poniente nos encontramos con centenares de casas, que se distinguen en sus escudos por la imagen y el lema que les definen. No detallaremos aquí todas ellas (la serie ha pasado de unas cuantas) y solo hablaremos de las principales. A los Targaryen ya los hemos mencionado, los representa un dragón con tres cabezas y gritan lo de fuego y sangre a los cuatro costados. Más contundente es el «oye mi rugido» (podría ser también el título de una canción de reguetón) de los Lannister, una de las casas más temidas del territorio. En su escudo lucen un león. El león se comió al lobo. O eso intentó con los Stark, pero estos aguantaron para repetir sin cesar lo de «el invierno se acerca», que es su lema. Estos últimos estñan emparentados con la casa Arryn, que lucen en su blasón un halcón y se distinguen por lo de «tan alto como el honor» (aunque lo suyo hubiese sido que acuñasen algo así como «más dura será la caída»). Cerramos el repaso con el ciervo de los Baratheon y el kraken de los Greyjoy.

F

Fortaleza (Roja). Es lo que vendría a ser la Zarzuela de los Siete Reinos, donde se toman las decisiones más importantes, centro de poder del continente, que ocuparon los Targaryen, los Baratheon y más tarde los Lannister. Se ubica en Desembarco del Rey, capital del territorio, y acoge el célebre Salón del Trono, desde donde se dirigen los destinos de Poniente. En la octava temporada encontraremos allí, sola, a Cersei Lannister, la reina que aspira a conservar su cargo y que ha visto cómo todos a los que querían desaparecían: sus hijos porque murieron y su hermano-amante porque se ha ido a luchar contra la amenaza del Norte. Si alguien sabe sobreponerse a la adversidad es ella.

G

Guardia. Tenemos Real, de la Mar o del Arco Iris, pero la que los espectadores de 'Juego de tronos' reconocerán es la de la Noche, la más antigua de los Siete Reinos y cuyo objetivo es defender el Muro. Y en ello estuvieron hasta que llegó un dragón lo prendió fuego y lo derribó entero. Quienes la forman suelen ser criminales, que allí van a reformarse, y algún que otro noble descarriado que nació como segundo hijo y no podrá heredar. Y falta de pan buenos son muros.

La Guardia de la Noche.

H

Hermandad. También de esta tenemos unas cuantas en los libros pero los seguidores de la serie, sobre todo, conocen la Hermandad sin Estandartes, un grupo de bandidos que pelean por su cuenta contra el gobierno Lannister en nombre del fallecido rey Robert I. En los libros los llega a dirigir una mujer que vuelve del más allá -no diremos quién- pero en la serie prefirieron resucitar a otro, por lo que esta formación ha quedado algo desvirtuada en pantalla. Durante un tiempo tuvieron en sus filas a Arya, la más guerrera de los Stark y la que mayor sed de venganza alberga.

I

Invierno. Lo contrario al verano, algo que parece bastante obvio. Pero en este universo las estaciones no se rigen por un periodo de tiempo predeterminado y pueden extenderse durante años. De hecho llevamos una eternidad escuchando alertar de que el invierno venía y este no hacía acto de presencia. Hasta que se presentó. El invierno ya está aquí. La amenaza ha llegado. 'Juego de tronos' terminará en invierno, en medio del frío y del hielo.

El invierno ha helado el muro.

J

Juego. Si alguien sabe jugar en esta historia es Tyrion Lannister. Y eso es importante porque en 'Juego de tronos' o ganas o mueres. Es un enano que ha tenido que aguantar toda su vida las burlas de los demás, incluyendo las de su propia familia que lo desprecian por su tamaño y porque lo consideran culpable de la muerte de su madre, que falleció en el parto. Lejos de amilanarse ha desarrollado una elocuencia e ironía que lo hace destacar. Cuando huyó de su propia familia para que no acabaran con él se refugió en Daenerys, que lo convirtió en su principal asesor.

K

Khaleesi. Ya hemos nombrado anteriormente a Daenerys Targaryen, pero no hemos especificado que lleva el título de Khaleesi, que sirve para designar a la esposa del Khal, un grupo de guerreros nómadas que se unieron a la lucha de esta muchacha formando parte de su ejército. Se supone que si enviudaba iba a ser conducida a una especie de ciudad-cementerio habitada por otras mujeres que perdieron a sus maridos. Y lo intentaron. Pero buena es ella. Heroína de 'Juego de tronos' acabó con quienes la confinaron allí y avanza ya sin miramientos a la conquista del reino. Bueno, miramientos algunos ha habido con sus guardias y consejeros. No se priva de nada. Si ella grita «Dracarys» (orden para que sus dragones disparen fuego) se para el mundo.

L

Lobos. Tan importantes como los dragones pero menos aparatosos. Los huargos, enormes, merodean por el Norte en manadas. Cada uno de los Stark tuvo uno que han acabado comportándose como sus dueños. En ocasiones incluso directamente actúan con la mente de un humano si son tomados por un cambiapieles (aquella persona con capacidad de entrar en la mente de algunos animales y controlarlos a voluntad). También de eso tenemos entre los Stark. Bran, el más raro de la familia, desarrolla esa habilidad y la de la verdevidencia -que tiene visiones proféticas-. Vamos, que lo sabe todo, pero lo va contando según le da la gana.

Fantasma, el lobo huargo.

M

Muro. El famoso muro es una inmensa muralla de hielo que se extiende de este a oeste en el norte de Poniente y que separa los Siete Reinos de las tierras salvajes. Lo custodia y mantiene la Guardia de la Noche, con el fin de impedir la entrada de seres indeseados. Pero como torres más altas han caído, este muro cayó y en esas nos quedamos hace dos años cuando acabó la temporada siete.

N

Norte. El Norte no olvida y le tiene ganas al sur desde que los que allí abajo habitan (los Lannister) mataron a su líder, Ned Stark. Es casi tan grande como los otros seis reinos juntos, pero su población está esparcida por el territorio, con grandes porciones deshabitadas. Como Castilla y León, salvando las distancias. Los bastardos nacidos en el Norte reciben el apellido Nieve, como uno de los protagonistas indiscutibles de la saga, Jon Snow (Juan Nieve en español). Hacia allí avanzarán en la próxima temporada los personajes principales para librar la batalla más importante de cuantas hayamos vivido.

O

Orden. Una orden de eruditos viven en la Ciudadela, un conjunto de edificios en la ciudad de Antigua. Son los maestres, que guardan todo el saber de Poniente. Allí se dirigió Sam Tarly, quien formó parte de la Guardia de la Noche y decidió iniciar una nueva vida al lado de una habitante salvaje. Es uno de los grandes aliados de Jon Snow.

P

Pajaritos. Nada que ver con ninguna canción popular. Es la red de espías, formada por críos que informan de todo cuanto sucede en los Siete Reinos a Varys. Este personaje ha sabido sobrevivir a todo y todos. Es un eunuco que ha hecho de sus secretos la principal arma para presionar a los que ha servido. Le queda mucho por contar.

Los pajaritos.

Q

Qarth. Es una de las ciudades más importantes de Essos, el más grande de los cuatro continentes conocidos. La reconquista de Daenerys comenzó por esta zona, donde han ido rindiéndose a la fuerza de la madre de los dragones. De Qarth consigue recursos económicos e irá formando un batallón en otras ciudades como Meereen, Yunkai o Astapor.

R

Resurrección. Si en la religión católica sucedió al séptimo día en 'Juego de tronos' tardamos un poco más en verlo. Primero sucedió con la Hermandad Sin Estandartes, donde en la tercera temporada conocimos a Beric Dondarrion, que ha sido asesinado y resucitado en varias ocasiones. Más impactante resultó la vuelta a la vida de Jon Snow, asesinado a traición por sus compañeros en el muro -por iniciar acercamientos con salvajilandia- y al que una divinidad trajo de vuelta. Esta acción lo convierte para muchos en el elegido para subir al trono, un puesto que le pertenece más de lo que cree. El muchacho creció creyendo que era el bastardo de Ned Stark, fruto de una infidelidad. Pero en realidad es hijo que la hermana de aquel y de Raeghar Targaryen. En definitiva Daenerys es la tía de Jon y andan ellos encamados sin conocer su parentesco. Ríete de 'Dinastía'. El descubrimiento de tal secreto se espera como uno de los acontecimientos de la última temporada de la serie.

S

Septón. Es la máxima autoridad de la Fe de los Siete Reinos, es el encargado de juzgar la conducta de los habitantes de Desembarco del Rey. Iglesia y autoridad siempre han ido unidas. En esto 'Juego de tronos' no es diferente. El último obligó a arrestar a Cersei y a su nuera debido a las acusaciones de infidelidad y del adulterio. A ambas se las hizo pasar canutas, pero la reina Lannister terminó vengándose de él y de sus secuaces. Puede con eso y con mucho más

T

Trono. Todo gira en torno a él. Simboliza el poder. Es frío y duro, con bordes afilados, pero no hay quien no quiera sentarse en él, algo que únicamente pueden hacer el rey y su Mano (principal ayudante y consejero), en su ausencia. Por el trono han muerto y sufrido decenas de personas. Por el trono llevamos ocho años enganchados a esta serie.

El trono de 'Juego de tronos'.

U

Umber. La Casa Umber de Último Hogar es una casa noble del Norte. Entre las teorías que hay sobre el Rey de la Noche es que salió de allí. Aunque también hay quien dice que es un Bolton o incluso el propio Brandon Stark. En cualquier caso ha gobernado más allá del muro y ahora se dispone a conquistar el mundo entero.

V

Violaciones. La sufrió Sansa, otra de las supervivientes de los Stark que imaginó para ella una vida de princesas y ha terminado padeciendo todo tipo de calamidades. Fue humillada por el rey Joffrey, obligada a casarse con Tyrion Lannister, rescatada por Meñique para aprovecharse de ella y finalmente vendida a Ramsay Bolton, un sádico que consuma su matrimonio de la peor de las maneras, violándola. Será la tónica en una relación marcada por un ser despreciable que ya había demostrado de lo que era capaz cuando torturó y mutiló a Theon Greyjoy.

W

Westeros. Es el continente completo de lo que conocemos como Siete Reinos, escenario de esta saga que ha sido capaz de enganchar a millones de personas en todo el mundo. Nunca un mundo fue inventado de manera tan pormenorizada.

X

Es de las pocas letras que no existen en dothraki, el idioma que hablan los habitantes indígenas del sur del Mar Dothraki y que fue expresamente inventado para los libros y posterior serie de la saga. Si existe la Y, la Z y otras combinaciones como 'KH', 'SH' o 'TH'. Hola en dothraki se dice «M'ath» y adiós, «Hajas!»

Y

Contiene la y: Valyrio. Es como se llama al fuego capaz de arrasar con todo, imposible de apagar y elaborado de un modo que puede incluso extenderse por el agua. Es un arma poderosísima que se conserva en los bajos de la Fortaleza Roja. Cersei Lannister ordenó fabricar más cantidad para la defensa de la ciudad y fue utilizado con gran eficacia en la Batalla de las Aguasnegras y más tarde en la Torre de la Mano, donde estaban reunidos -por última vez- todos los enemigos de la reina.

El fuego Valyrio en la batalla de Aguasnegras.

Z

Contiene la z: Danza de los Dragones. Fue una guerra civil que ocurrió durante el reinado de la Dinastía Targaryen. Fue una guerra de sucesión entre Rhaenyra y su medio hermano Aegon por el trono de su padre, el rey Viserys I Targaryen. Estas historias anteriores a la trama que hemos seguido en los últimos ocho años son los que compondrán las secuelas que se prevén lleguen en los próximos años. De momento ya hay una confirmada. Tratará de la Edad de los Héroes y, entre otros, tendrá a Naomi Watts como protagonista.