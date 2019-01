Irene Rosales sufre un aborto natural en 'GH DÚO' La mujer de Kiko Rivera, que tuvo que abandonar el concurso la pasada semana de forma temporal, ha confesado que estaba embarazada de dos semanas LAS PROVINCIAS Lunes, 28 enero 2019, 12:00

Irene Rosales ha sufrido un aborto natural en 'GH Dúo'. Así lo ha confesado la mujer de Kiko Rivera, quien tuvo que abandonar la semana pasada el concurso de manera temporal para someterse a unas pruebas médicas.

La noticia la ha hecho pública la propia joven este domingo, durante el 'DBT' de 'GH Dúo' que emite Telecinco. Rosales, que ya ha regresado a la casa de Guadalix de la Sierra, ha contado que todo comenzó con un fuerte dolor en la zona abdominal y en los riñones que desembocó en una hemorragia.

Inmediatamente, los médicos del programa, cuenta, decidieron llevarla a un hospital y una vez allí, los doctores le diagnosticaron que había sufrido un aborto involuntario de un hijo que no sabía que esperaba: «Con la base de pruebas y demás vieron que era un aborto. Estaba embarazada de unas dos semanas y he sufrido un aborto natural», confesaba.

Rosales ha añadido que ha tenido que «estar con pruebas, reposo y demás» y que ya se encuentra bien, aunque «esta semana me tengo que mantener un poco más flojita, no puedo hacer mucha actividad porque me lo han recomendado».