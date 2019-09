Irene Junquera se consagra en televisión con su participación en 'GH VIP 7' Irene Junquera / LP La periodista formará parte del elenco de participantes que arrancan su aventura este miércoles 11 LAS PROVINCIAS Martes, 10 septiembre 2019, 14:02

Irene Junquera será otras de las novedosas participantes en la edición de 'GH VIP' que arranca este miércoles 11 y este jueves 12 con una doble gala que servirá de estreno de la nueva temporada. El anuncio de la concursante se filtró por error cuando se pretendía anunciar a otro de los participantes.

Puede que Junquera sea una de las concursantes que más se distingue de sus compañeros en lo relativo a su carrera profesional. Lejos de comenzar su vida laboral en programas de televisión de máxima audiencia, empezó a trabajar en diferentes programas deportivos como 'Punto Radio' o 'Punto Pelota', tras licenciarse en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

La periodista consiguió asentarse en el programa de Intereconomía 'Punto Pelota', dirigido por Josep Pedrerol. Cuando el programa se trasladó a Atresmedia bajo el nombre de 'El chiringuito de Jugones', Junquera siguió desarrollando la función de 'voz del espectador' hasta que en 2016, Pedrerol la propuso como teruliana del programa.

Desde 2015 comenzó a colaborar en 'Zapeando' y en diversos programas de radio, hasta que en 2017, Mediaset la ficha para ejercer de co-presentadora de 'All you need is love...o no' junto a Risto Mejide.

Ahora comienza una nueva etapa en su carrera profesional en la que experimentará por primera vez lo que es convivir junto a más de 10 personas en un programa de telerrealidad.