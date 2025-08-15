Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este jueves entrega su primer premio en dos localidades de la Comunitat y otros diez municipios
Logo Patrocinio
Chenoa y un perrete. RTVE

'Dog House'

Crítica de televisión ·

Lo único interesante del programa de La 1 son los perretes. El espacio resulta machacón y reiterativo y las familias parecen todas cortadas por el mismo patrón

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:17

Mira que lo intentamos, pero nos pareció insufrible. Yeso que en casa sentimos predilección por los perretes, quizá porque no compartimos la vida con uno. ... Son, de hecho, lo único interesante de 'Dog House', el programa que conduce Chenoa en el 'prime time' de los martes en La 1. La mecánica es sencilla: las familias acuden a un albergue canino en busca de un animal de compañía, los responsables del centro investigan un poco sus necesidades y exploran en su historia familiar y les muestran potencial animal para ver si hay conexión. Si la hay, se lo llevan y al final del espacio, el programa acude a los distintos hogares para comprobar si la adopción ha sido un éxito o no.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  2. 2 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  3. 3 Problema serio para la Real Sociedad con Guedes antes de su regreso a Mestalla
  4. 4 Muere un niño de Valencia tras sufrir un golpe de calor en una piscina pública en Bilbao
  5. 5 El incendio de Teresa de Cofrentes ya está perimetrado y sin llama y afecta a 500 hectáreas
  6. 6 Un maltratador retiene a su ex durante dos días en su domicilio de Valencia y la ata a la cama para obligarle a volver con él
  7. 7 Arrestado por acuchillar en el muslo a un hombre en Llíria por una deuda de drogas
  8. 8 El Levante UD - Alavés se emite en abierto por televisión: a qué hora juega y dónde ver gratis
  9. 9 Un camionero da positivo en drogas tras un accidente en la V-30
  10. 10 La Seguridad Social denegará la pensión a los autónomos con 40 años cotizados que tengan deudas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'Dog House'

&#039;Dog House&#039;