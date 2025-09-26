Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este jueves entrega su primer premio en un municipio de 1.000 habitantes y tres localidades valencianas
Logo Patrocinio
Evan Dando, en su último videoclip.

Dejar marchar

Crítica de televisión ·

Han pasado unas horas desde que asistí al último concierto de los Lemonheads en Madrid y no dejo de repetirme lo mismo: a los ídolos, como a esas series que no saben cómo y cuándo terminar, hay que dejarlos marchar

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:23

Han pasado unas horas desde que asistí al último concierto de los Lemonheads en Madrid y no dejo de repetirme lo mismo: a los ídolos, ... como a esas series que no saben cómo y cuándo terminar, hay que dejarlos marchar. Evan Dando (Boston, 1967) lo tenía todo para convertirse en una gran estrella del pop. Era alto, guapo -en 1993 la revista People lo introdujo en su lista de las personas más bellas del mundo-, se defendía con la guitarra y tenía una voz profunda, que lo mismo le servía para atacar punkrockera 'Hate Your Friends' de sus primeros discos, que para emular a su adorado Gram Parsons. Pero, sobre todo, y gracias a la colaboración de compositores como Nic Dalton o Tom Morgan, tenía las canciones: 'Lovey' (1990), 'It's a Shame About Ray' (1992) y 'Come on Feel the Lemonheads' (1993) son tres joyas de los noventa. El furor por Evan Dando era tal que el artista hizo sus pinitos en la interpretación, con un cameo en 'Reality bites (Bocados de realidad)' (1994), la opera prima de Ben Stiller, y un pequeño papel en 'Heavy' (1995), de James Mangold.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  2. 2 El juez prorroga las detenciones del cártel del Puerto de Valencia y 24 arrestados ya están en libertad
  3. 3

    Alquilar piso en el distrito relámpago de Valencia: «No encuentras nada por menos de 800 euros y más de 40 m2»
  4. 4

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  5. 5

    Las víctimas de la estafa de los colegios de élite piden juzgar ya al socio del cabecilla, fugado en Venezuela
  6. 6

    ¿Es seguro llevar la tarjeta de crédito en el móvil ante el riesgo de ciberataques?
  7. 7 El restaurante de Gran Vía al que nadie entraría pero al que todos quieren volver
  8. 8 La llegada del ex-huracán Gabrielle a la península pone en alerta a la Comunitat en los próximos días
  9. 9 Colapso en las carreteras valencianas este jueves con varios atascos kilométricos
  10. 10

    Europa decide mantener abierta una comisión de apoyo a las víctimas de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dejar marchar

Dejar marchar