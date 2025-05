«Sería un honor que me imitaran en 'Tu cara me suena'. Me haría mucha gracia»

Acudió como invitada, pero por fin se estrenó como concursante oficial. La cantante Ana Guerra (La Laguna, Tenerife, 31 años) es una de las participantes de la nueva edición de 'Tu cara me suena', el concurso que Antena 3 emite en la noche de los viernes (22:00 horas), donde su última imitación de su paisana Rosana dejó boquiabiertos al público y jurado del programa.

–¿Cómo lo lleva?

–XEstá yendo muy rápido 'Tu cara me suena'. Tenemos muy poco tiempo y lo quieres disfrutar para aprovechar al máximo y sacar una buena imitación. Me pasó con Karol G, que fue mi primera actuación, pero no conocía la canción y no la había escuchado nunca. Luego no había forma de sacar la cancioncita de la cabeza.

–Ha ido muchas veces como invitada a 'Tu cara me suena'. ¿Esperaba ya que la ficharan como concursante?

–Ha habido ofertas muchos años. Es algo que agradezco tanto por parte de Gestmusic como de Antena 3, pero no había coincidido para poder participar por tema de calendario. Me tocaba este año, pero también porque por el elenco que se ha formado. Estoy súper a gusto, voy a divertirme.

–¿Cómo fue el proceso de 'casting'?

–En la productora (Gestmusic) ya me tienen muy vista, así que no hice un 'casting' como tal. Canté, miramos un poco el repertorio… Fue un poco distendido porque 'Tu cara me suena' es mi casa al final.

–¿Nota que cambia algo de ir como invitada a participante?

–La responsabilidad. Como invitada voy, canto y me vuelvo a ir. Ahora tienes la responsabilidad de que cada uno le queremos dar a una ONG diferente un premio, los puntos son acumulativos...

–¿Qué ONG ha escogido?

–En Canarias tenemos el doble de casos de ELA que a nivel nacional. Tengo una tía que tiene ELA. Hay una fundación concreta, TeidELA se llama, que le ha ayudado mucho a ella y será mi forma de agradecerles esta ayuda para que sigan investigando.

–¿Qué le dijo su marido, Víctor Elías, cuando le ficharon para participar en este concurso?

–Siempre me apoya, aunque sabemos que venir a 'Tu cara me suena' hipotecaría nuestro tiempo más aún.

­–¿Cómo es el momento en el que se ve caracterizada de otro artista?

–Es que nos vamos viendo entre todos el proceso de cada uno, no nos vemos por separado. El otro día estuve casi una hora meditando con los cascos y cuando abrí los ojos sí que flipé. Pensé: '¿pero esto qué es?' Y la caracterización de Bertín Osborne en la primera gala fue historia de la tele.

–¿Le envía alguna imagen embargada de sus caracterizaciones a alguien?

–No lo debería decir, pero se la envío mucha gente. Aunque como ahora está la actualización de 'Whatsapp' de una sola visualización, que no le puedes hacer la captura, la mando mucho. Tengo a mis amigos, marido y familia, todos atentos.

–¿Le gustaría verse imitada esta temporada en 'Tu cara me suena'?

–En otras ediciones me imitaron Anna Simón y Cristina Pedroche con 'Lo malo'. Siempre sería un honor que cualquiera de mis compañeros les saliera del pulsador cualquier tema mío y lo hicieran. Me haría mucha gracia.

–¿Busca el doblete en 'Tu cara me suena' tras ganar 'El desafío'?

–En 'El desafío' era más competitiva porque estaba muy lejos de mi zona de confort y quería demostrarme a mí misma que sí que podía. Pero eso es algo que no busco ahora en 'Tu cara me suena'. Creo que es importantísimo que lo que ganemos vaya a una ONG y ese es el objetivo: ayudar. Y realmente nadie se acuerda después de las puntuaciones, pero sí se reconoce después las actuaciones icónicas.

–¿Se ha planteado presentarse a 'Benidorm Fest' para representar a España en Eurovisión?

–Ni me acordaba de que yo participé en una preselección. Yome presenté a Eurovisión casi sin enterarme con 'Lo Malo' y 'El Remedio' (fue durante su participación en 'Operación triunfo 2017'). Lo que ha creado RTVE me parece maravilloso, porque creo que el 'Benidorm Fest' es un grandísimo escaparate para artistas que se van a desarrollar y también para los que están completamente sólidos. No estoy ahí, pero si algún día estoy, estaré lista para representar a mi país.