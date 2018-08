La explosiva modelo que se confirma como tercera concursante de 'Gran Hermano VIP 6' Aurah Ruiz, la expareja del futbolista del Real Madrid, Jesé. / TELECINCO Aurah Ruiz, expareja del futbolista Jesé y de Kiko Rivera, entrará junto a Mónica Hoyos y el humorista Ángel Garó en la casa de Guadalix LAS PROVINCIAS Martes, 28 agosto 2018, 22:18

La modelo Aurah Ruiz (Las Palmas de Gran Canaria, 1989), expareja de Kiko Rivera y del futbolista del Real Madrid Jesé, ha entrado a formar parte este martes de la lista oficial de concursantes de 'Gran Hermano VIP 6'. La joven de 28 años , que saltó a la fama como pretendienta de Ángel Vico en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', se suma a la presentadora Mónica Hoyos, la primera en anunciar su participación en la casa de Guadalix y al humorista Ángel Garó (Cádiz, 1965).

Aurah Ruiz ha confirmado su participación en el programa de Telecinco a través de las redes sociales con una provocativa imagen, la misma con la que la cuenta oficial de Instagram del concurso (@Ghoficial) ha compartido la noticia.

Primero Ángel, después Kiko Rivera y finalmente Jesé Rodríguez. De su relación con este futbolista nació el pequeño Nyan, con el que ha vivido unos primeros meses de vida muy duros encerrada en el hospital. Y ahora quiere volver a la televisión con el reality show más seguido de la pequeña pantalla. ¿Conseguirá vencer a sus compañeros de piso?

La listado completo de concurantes de GH VIP 6

Mónica Hoyos compartía en la web de Telecinco con sus seguidores sus sensaciones tras darse la noticia: «Otros años me entró miedo, pero ahora no me para nadie». Presentadora, actriz y modelo (Bellavista, 1977), no logró ganar en la 'Snow Fashion Week' su ansiada plaza como colaboradora del programa. No obstante, la podemos ver en Telecinco opinando sobre famosos y comentando los rifirrafes que tiene con el padre de su hija, Carlos Lozano.

Este lunes conocíamos que Ángel Garó sería el segundo concursante de la próxima edición de 'GH VIP'. Su nombre ha estado de reciente actualidad entre la prensa del corazón tras protagonizar algún escándalo desde el balcón de su casa con sus exparejas. Además recientemente ha participado en la versión 'vip' del concurso culinario 'Ven a cenar conmigo'.

'Gran Hermano VIP' volverá pronto a las pantallas de televisión. Mientras tanto, entre los posibles participantes se encuentran Bárbara Rey y su examiga Chelo García Cortés; Nacho Polo y Víctor Sandoval y Miriam Saavedra. También se apuesta por Makoke y Kiko Matamoros o Isa Pantoja.

