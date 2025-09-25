Eurovisión adelanta a noviembre la votación para decidir la participación de Israel
La Unión Europea de Radiodifusión reconoce la «diversidad de opiniones sin precedentes» que hay sobre este asunto
Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:19
La Unión Europea de Radiodifusión ha decidido convocar de manera extraordinaria una reunión de sus mimebros para decidir a principios de noviembre, y no en diciembre cuando estaba previsto, sobre la participación de Israel en el próximo festival de Eurovisión. En una carta dirigida a los miembros de la UER, el organismo reconoce que ante la «diversidad de opiniones sin precedentes» generada sobre este asunto, «es necesario» una base democrática más amplia para tomar una decisión final.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
