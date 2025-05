Eurovisión 2025: Orden de actuación de la primera semifinal

M. Palacios Martes, 13 de mayo 2025, 16:57 Comenta Compartir

Eurovisión se celebra en este 2025 en la ciudad suiza de Basilea. Allí, un total de 37 países 'lucharán' por alzarse con el preciado micrófono de cristal que les acredita como vencedores. Como siempre, el certamen musical se estructura en una primera semifinal, que tendrá lugar el 13 de mayo; una segunda semifinal, el 15 de mayo y una gran final, el 17 de mayo.

Este es el orden de actuación de los países (y sus canciones) que participarán en esta primera semifinal:

Orden de actuación de la primera semifinal

- Países que actúan en la primera mitad:

1.- Islandia | VAEB, 'RÓA'

2.- Polonia | Justyna Steczkowska, 'GAJA'

3.- Eslovenia | Klemen Slakonja, 'How Much Time Do We Have Left'

4.- Estonia | Tommy Cash, 'Espresso Macchiato'

España | Melody, 'Esa Diva' (País invitado)

Después de la cuarta actuación de la noche, Melody presentará a los eurofans y a toda Europa su canción 'Esa Diva'. España no participa en esta semifinal, con lo que su actuación no será valorada. España entra directamente en la final de Eurovisión.

5.- Ucrania | Ziferblat, 'Bird Of Pray'

6.- Suecia | KAJ, 'Bara Bada Bastu'

7.- Portugal | NAPA, 'Deslocado'

8.- Noruega | Kyle Alessandro, 'Lighter'

9.- Bélgica | Red Sebastian, 'Strobe Lights'

Italia | Lucio Corsi, 'Volevo essere un duro' (País invitado)

Tras la novena actuación de la noche, Lucio Corsi presentará a los eurofans y a toda Europa su canción 'Volevo essere un duro'. Italia no participa en esta semifinal, con lo que su actuación no será valorada. Italia entra directamente en la final de Eurovisión.

10.- Azerbaiyán | Mamagama, 'Run With U'

11.- San Marino | Gabry Ponte, 'Tutta L'Italia'

12.- Albania | Shkodra Elektronike, 'Zjerm'

13.- Países Bajos | Claude, 'C'est la vie'

14.- Croacia | Marko Bosnjak, 'Poison Cake'

Suiza | Zoë Më, 'Voyage' (País invitado)

Llega el momento de Suiza, país anfitrión. Zoë Më presentará a los eurofans y a toda Europa su canción 'Voyage'. Suiza no participa en esta semifinal, con lo que su actuación no será valorada. Suiza entra directamente en la final de Eurovisión.

15.-Chipre | Theo Evan, 'Shh'

El Big 5 (España, Alemania, Reino Unido, Italia y Francia) y el país anfitrión, en este caso Suiza, no se juegan nada sobre el escenario ni en la primera ni en la segunda semifinal. Pero, sí pueden marcar su destino votando a sus rivales de la gran final del 17 de mayo. A España le tocará votar en la primera semifinal, 13 de mayo, de la cita europea, junto a Italia y Suiza, los anfitriones.