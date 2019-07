El doble zasca de Jorge Javier Vázquez a Mónica Hoyos tras salvarse en 'Supervivientes' El presentador cuestiona la actitud de la famosa tras escuchar la decisión de la audiencia LAS PROVINCIAS Viernes, 5 julio 2019, 00:05

La nueva gala de 'Supervivientes' ha tenido varias protagonistas. Por un lado, a Isabel Pantoja y su abandono forzoso por cuestiones de salud, y por otro a Mónica Hoyos, la concursante salvada de la noche (frente a Dakota, que fue la nueva expulsada).

Hoyos conoció con gran alegría y de manos de Jorge Javier Vázquez que continuaba una semana más en el concurso. Extremadamente contenta y sin dejar de gritar, la presentadora dio las gracias a todos aquellos que habían votado para que se quedara en el 'reality' de aventura.

Sin embargo, a Jorge Javier no le gustó nada la actitud de Mónica ya que en otras ocasiones, según recordó el presentador, se había quejado de que la audiencia no la hubiera apoyado porque prefería los «gritos y los insultos» de otras personas. «Recuerda que esa audiencia de la que tanto te has quejado en otras ocasiones es la que te ha salvado hoy», le soltó el presentado ante la cara de asombro de Hoyos.

Pero las palabras de Jorge Javier no quedaron sólo ahí. El catalán volvió a la carga cuando la participante recordó que su victoria la dedicaba «a todas las mujeres» porque estaban «representadas» en ella. «Tú no representas a las mujeres, tú te representas a tí misma. Tu representas a Mónica Hoyos«, le cortó.