La discusión en directo de Ana Rosa Quintana y un amigo del detenido por el crimen de Llanes «Gracias. Yo creo que aquí se termina el directo, ¿no?», ha tenido que intervenir Joaquín Prat tras las desafortunadas palabras del entrevistado LAS PROVINCIAS Jueves, 21 febrero 2019, 16:04

Tensa mañana la que se ha vivido en 'El programa de Ana Rosa' después de la intervención, en directo, un amigo del presunto autor intelectual del asesinato de Javier Ardines.

El espacio matinal ha conectado en directo con Borja, vecino de la localidad vasca de Amorebieta, que ha cargado duramente contra el fallecido y ha llegado a asegurar que «el concejal este era un putero, se iba con ocho o nueve tías a la vez».

Ha sido en ese momento de la conversación cuando ha intervenido Joaquín Prat: «Gracias. Yo creo que aquí se termina el directo, ¿no?», ha dicho.

«Borja, discúlpeme», ha dicho Ana Rosa. «Ya, ahora me cortas porque no te...», se ha quejado el hombre. «Usted tiene libertad de expresión pero hay un señor que ha sido asesinado y está muerto. Lo que ha hecho en su vida privada no ha hecho daño a nadie más que a él mismo y a su familia», le ha reprendido Ana Rosa. «Es que si yo me entero que alguien se está tirando a mi mujer no encargo un sicario, lo mato yo», ha confesado él.

«Pues acabará usted donde está su amigo», ha zanjado Joaquín Prat. «Mejor divórciese si su mujer le hace eso», ha concluido Ana Rosa Quintana.