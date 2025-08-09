La desternillante comedia de Álex de la Iglesia, protagonizada por un reparto de lujo, que se emite este sábado en televisión

Consulta las películas más destacadas que se emiten este sábado, 9 de agosto, en la pequeña pantalla

Marta Palacios Valencia Sábado, 9 de agosto 2025, 00:36 Comenta Compartir

Álex de la Iglesia es el protagonista este sábado, 9 de agosto, en la parrilla de televisión gracias a su película 'El cuarto pasajero'. Se trata de una deternillante comedia, en formato 'road trip', en la que participan rostros conocidísimos del cine español. Entre este reparto de estrellas destacan Rubén Cortada, Blanca Suárez, Alberto San Juan y un brillante Ernesto Alterio, entre otros.

Toda la acción transcurre, principalmente, entre cuatro personas a las que Bla Bla Car junta en un coche para bajar de Bilbao a Madrid. Aunque existen escenas que pueden resutar predecibles, lo cierto es que en la mayor parte de esta explosiva y divertida cinta no esperas nada de lo que ocurre. Las risas están aseguradas.

Más allá de esta propuesta, hay más películas para todos los gustos que se emiten esta jornada:

22.00 horas Telecinco El cuarto pasajero

Año: 2021 (Comedia)

Dirección: Álex de la Iglesia

Reparto: Alberto San Juan, Blanca Suárez, Ernesto Alterio, Carlos Areces y Rubén Cortada.

Sinopsis: Julián, un divorciado de 50 años con problemas económicos, recurre a una aplicación para compartir su coche con desconocidos y, en especial, con alguien que ya no lo es tanto: Lorena, una joven que viaja a menudo a Madrid. Desde hace meses tiene un asiento fijo en su coche y últimamente también en su corazón. Julián quiere aprovechar el viaje para sincerarse con ella, pero un error a la hora de escoger el resto de los ocupantes incluye a un inquietante pasajero, que provocará un radical cambio en el rumbo de los acontecimientos.

17.45 horas Cuatro El caso Bourne

Año: 2002 (Acción)

Dirección: Doug Liman

Reparto: Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Brian Cox y Clive Owen.

Sinopsis: Doug Liman ('Al filo del mañana') firma este trepidante e inteligente thriller de acción que dio origen a una trilogía imprescindible del cine de espías, con un Matt Damon que es la estrella absoluta de la función. Un hombre amnésico es rescatado por la tripulación de un pesquero italiano cuando flota a la deriva. Solo lleva consigo dos balas en su espalda y un número de cuenta.

22.00 horas Neox Misión imposible IV: Protocolo fantasma

Año: 2011 (Acción)

Dirección: Brad Bird

Reparto: Tom Cruise, Paula Patton, Jeremy Renner, Simon Pegg, Michael Nyqvist y Anil Kapoor.

Sinopsis: Acusados falsamente de un atentado con bombas contra el Kremlin, el agente de la Impossible Mission Force Ethan Hunt y todo su equipo son desautorizados, junto con el resto de la organización. El presidente ha iniciado el Protocolo Fantasma y ha borrado virtualmente del mapa a la organización. Abandonado a su suerte y sin apoyos, el equipo debe encontrar por su cuenta la forma de limpiar su nombre e impedir un nuevo ataque. Para complicar aún más las cosas, Ethan se ve obligado a embarcarse en esta misión junto a un equipo de compañeros fugitivos de la IMF cuyos motivos personales no conoce bien y que no le parecen del todo claros.

15.55 horas La 1 El becario

Año: 2015 (Comedia)

Dirección: Nancy Meyers

Reparto: Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo, Anders Holm, JoJo Kushner, Andrew Rannells, Adam Devine, Zack Pearlman, Jason Orley y Christina Scherer.

Sinopsis: Ben Whittaker es un viudo de 70 años que descubre que la jubilación no es lo que esperaba. Entonces aprovecha la oportunidad de volver a trabajar y se convierte en becario sénior en una empresa de moda online fundada y dirigida por Jules Ostin.

Otras películas para ver hoy gratis en la TDT:

- 'Perfectos desconocidos', en Telecinco, a las 00.00 horas.

- 'Traición', en À Punt, a las 22.49 horas.

- '¡Shazam!', en FDF, a las 22.20 horas.

- 'El aparcacoches', en La 1, a las 22.00 horas.

- 'La leyenda del Gigante de la Montaña', en Paramount, a las 22.00 horas.

- 'Harry el sucio', en TRECE, a las 22.00 horas.

- 'Ajuste de cuentas (Muzzle)', en Cuatro, a las 22.00 horas.

- 'Te puede pasar a ti', en La 1, a las 17.50 horas.

- 'Conan, el bárbaro', en Be Mad, a las 16.22 horas.

- 'El ultimátum de Bourne', en Cuatro a las 15.40 horas.

- 'Tormenta Blanca', en À Punt, a las 15.32 horas.

- 'El primer caballero', en Be Mad, a las 13.55 horas.

- 'Las normas de la casa de la sidra', en Paramount, a las 11.34 horas.