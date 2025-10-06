David Broncano, vacilado en 'La Revuelta': «Os doy la enhorabuena»

A. Pedroche Lunes, 6 de octubre 2025, 23:10 Comenta Compartir

Los que siguen 'La Revuelta' saben que el humor es la piedra sobre la que se asienta el éxito del programa. Tanto David Broncano como su equipo se caracterizan por sus bromas; algunas de ellas bastante violentas. Por ejemplo, en el programa de este lunes, Jorge Ponce ha bromeado (de nuevo) sobre Mariló Montero y Juan Del Val por su afición a la tauromaquía. También ha recibido Lucas, del dúo Andy&Lucas, por el estado de su nariz. Su humor parece no tener límites, pero en la entrega de este 6 de octubre Broncano ha pasado de verdugo a vícitma.

El jijenense ha presentado a Juan Antonio Bayona como invitado. Se trata de uno de los directores españoles más importantes de la actualidad y prácticamente de la historia ya que es el más taquillero. En su filmografía podemos encontrar grandes éxitos como 'El orfanato', 'Lo imposible', 'Un monstruo viene a verme' o 'La sociedad de la nieve'. A su entrada el director ha obsequiado al presentador con varios regalos. El que ha hecho que Broncano se sonroje ha sido una caja de preservativos «ya empezada», El invitado ha querido que el presentador colocara un condón en su cara del mismo modo que se puso la mascarilla que le trajo Blanca Suárez hace unos pocos programas.

Pese a que David Broncano se ha negado, quien sí lo ha hecho ha sido Grison. El colaborador ha terminado rompiéndolo al intentar ponérselo en la cabeza a modo de sombrero. Tras esto ha habido unos minutos de confusión. De repente han conectado con señal en directo con Juan Antonio Bayona. Era una videollamada. El director estaba explicando que llegaba tarde porque se había retrasado su tren. Nadie entendía nada. Se supone que estaba en plató.

Finalmente ha terminado entrando en el Teatro Príncipe Gran Vía. Ha sido entonces cuando Broncano se ha dado cuenta que quien estaba en el sofá y a quien había entrevistado toda la noche era su hermano gemelo Carlos. El presentador sólo ha podido dar la mano a ambos por la vacilada que le acababan de pegar. «Os doy mi enhorabuena», ha dicho.