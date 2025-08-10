Controvertida decisión en RTVE: programa un partido amistoso del Real Madrid que desplaza a 'La Promesa' La cadena pública tendrá que realizar tres cambios en su parrilla para dar cabida al encuentro del club blanco

María Gardó Valencia Domingo, 10 de agosto 2025, 13:59

En su búsqueda por nuevas audiencias, RTVE no va a esperar al inicio de la temporada para enganchar al público. La cadena pública ha decidido alterar toda su programación del martes 12 de agosto para emitir un partido amistoso del Real Madrid. El club de la capital sólo va a disputar un encuentro de forma oficial, ante WSG Tirol austriaco. Lo más curioso es que el partido ya iba a ser emitido en otra cadena de la TDT. Real Madrid Televisión iba a ser la encargada de la retransmisión del partido, así que los seguidores ahora tendrán dos opciones para seguir todo lo que acontezca en el encuentro.

Con esta decisión, RTVE desplazará tres de sus contenidos de la tarde. El equipo dirigido por Xabi Alonso tiene el encuentro previsto a las 19 horas y a esa misma hora, RTVE debería estar emitiendo, en condiciones normales, 'La Pirámide' y, posteriormente, 'Aquí la Tierra'. Más allá de eliminar de la programación estos dos espacios, previsiblemente también se tenga que acortar la duración de 'La Promesa', que suele acabar a las 19.15 horas.

La cadena pública intentará así dar un impulso a las audiencias de sus tardes, lastradas en ese tramo por el concurso 'La Pirámide', que no está consiguiendo los datos esperados.