La sorprendente confesión de un concursante de 'La Ruleta de la Suerte' Antena 3 El joven intentó justificar después sus palabras con un «era broma», pero en vez de solucionarlo, lo complicó aún más LAS PROVINCIAS Jueves, 4 octubre 2018, 12:00

Un concursante de 'La Ruleta de la Suerte' dejó sorprendido tanto al público del programa como a su presentador Jorge Fernández después de confesar, sin ningún tipo de pudor, que tenía dos novias.

El joven se llevó más de 4.000 euros, una cifra superior a la de sus dos rivales y que le sirvió para jugar el panel final. Al hablar con Fernández sobre qué es lo que va a hacer con el dinero, confesó que irse de viaje a Tailandia. Hasta el momento, todo normal. El lío comenzó cuando el chico dijo que invitaría a sus dos novias.

«¿Cómo que igual invitarías a dos novias?», le preguntó sorprendido Jorge Fernández. El joven justificó sus palabras con un «era broma», pero el presentador le avisó dándole dos palmadas en la espalda: «¡Pues igual ahora, después de esta bromita, vas solo!».

«Se me ha escapado un poco, la verdad, espero que no lo vea ninguna», continuó el participante. El asunto quedó ahí pero volvió al final del programa cuando Jorge Fernández le dio la oportunidad de que arreglase el lío en el que se había metido. «Ven aquí, anda. Arregla esto», le dijo el presentador. «Sara y María, espero que no lo veáis ninguna. Y si lo veis, ninguna de las dos es verdad». «No me he enterado de nada. Entonces, ¿tienes dos?», intervino la azafata del programa.

«¿De qué va el rollo?», señaló Jorge Fernández. «De que no lo vea ninguna porque si lo ven estoy acabado», respondió el concursante. «¿Estás con las dos?», indagó el presentador. «Sí», zanjó Santi. Y así acabó el programa.

Jorge Fernández también ha querido hacer mención al curioso momento en sus redes sociales, publicando el vídeo junto al siguiente mensaje: «Ansioso por saber qué ha pasado con Sara y María».