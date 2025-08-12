El clásico de acción de los 90 liderado por Nicolas Cage y John Malkovich, este martes en televisión

Consulta la oferta cinematográfica en la TDT para este 12 de agosto

Un fotograma de 'Con Air (Convictos en el aire)'.

Marta Palacios Valencia Martes, 12 de agosto 2025, 00:40 Comenta Compartir

'Con Air (convictos en el aire)' es una de las películas de acción de los 90 más recordadas. Dirigida por Simon West, el largometraje consiguió reunir a un reparto de lujo, encabezado por Nicolas Cage, John Cusack y John Malkovich

Con un reparto de lujo, que encabezan Nicolas Cage, John Cusack y John Malkovich, el largometraje transcurre sobre un avión que transporta prisioneros y trata la fuga de estos durante el vuelo. En su primer fin de semana de estreno en Estados Unidos, el 6 de junio de 1997, 'Con Air' consiguió recaudar 24,1 millones de dólares, encabezando la taquilla estadounidense.

'Con Air' es sólo una de las propuestas que se emiten en abierto este martes en televisión. Consulta toda la oferta que ofrecen los canales generalistas para este martes, 12 de agosto:

Be Mad 00.00 horas 'Con Air (convictos en el aire)'

Año: 1997 (acción)

Dirección: Simon West

Reparto: Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich, Steve Buscemi, Ving Rhames, Colm Meaney y Rachel Ticotin.

Sinopsis: Un grupo de presos peligrosos son trasladados a otro centro penitenciario. En el avión viaja también Cameron Poe, que acaba de conseguir la libertad condicional y vuelve a casa. Sin embargo, durante el trayecto, Poe se ve envuelto en un secuestro aéreo.

Paramount 22.00 horas Everly

Año: 2014 (acción)

Dirección: Joe Lynch

Reparto: Salma Hayek, Hiroyuki Watanabe, Laura Cepeda, Togo Igawa, Akie Kotabe, Gabriella Wright, Caroline Chikezie, Jennifer Blanc-Biehn, Jelena Gavrilovic y Aisha Ayamah.

Sinopsis: Everly es una prostituta que trabaja y mantiene una relación con Taiko, un peligroso jefe de la mafia. La mujer, cansada del violento mundo en el que vive, decide colaborar con la policía como confidente. Pero Taiko descubre la traición y envía a sus hombres para que asesinen a Everly. Sin embargo, esta logra defenderse y matar a los atacantes. Es entonces cuando el mafioso comienza un sádico juego: ofrecer una cuantiosa suma de dinero como recompensa a quien acabe con su vida. Esto hace que numerosos asesinos a sueldo e incluso otras prostitutas acechen su apartamento. Atrapada entre las paredes de su propia casa, Everly debe luchar por sobrevivir.

Otras películas para ver hoy gratis en la TDT:

- 'El ultimatum de Bourne', en FDF, a las 22.55 horas.

- 'Torrente 2: Misión en Marbella', en La Sexta, a las 22.45 horas.

- 'Socios y sabuesos', en Be Mad, a las 22.16 horas.

- 'Tomiris', en Be Mad, a las 20.08 horas.

- 'La espada de los 47 Ronin', en Be Mad, a las 18.18 horas.

- 'El vuelo del halcón', en Be Mad, a las 16.08 horas.

- 'Dragon Blade', en Be Mad, a las 14.14 horas.

- 'Brokeback Mountain', en Be Mad, a las 11.50 horas.