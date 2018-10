Chicote: «Ya serán 31 o 32 los kilos que he perdido» El famoso cocinero y presentador muestra una imagen más esbelta. / r. c. El chef indaga en '¿Te lo vas a comer?' en los menús que ofrecen hospitales y residencias JULIÁN ALÍA Miércoles, 17 octubre 2018, 00:55

Alberto Chicote estrena hoy (22.30 horas) en La Sexta '¿Te lo vas a comer?', un programa «que no se ha visto hasta ahora y que va a generar mucho debate», según el propio presentador de 'Pesadilla en la cocina'. Chicote, ahora con treinta kilos menos de peso, deja su faceta de cocinero para adentrarse en el mundo de la investigación, donde comenzará indagando en la alimentación que ofrecen hospitales y residencias de ancianos a las personas ingresadas.

- ¿Cómo surgió este cambio de papel?

- Es como una evolución necesaria. Cuando me lo propusieron, me encontraba grabando la séptima temporada de 'Pesadilla en la cocina', que está todavía por emitir. Me dijeron que había que aprovechar el altavoz que tiene La Sexta, y el que pueda tener yo, para darle voz a todos aquellos que denuncian problemas relacionados con la alimentación. Me pareció una grandísima idea. Ha habido otros cocineros en la tele, como el inglés Jamie Oliver, que cogieron este camino, y la verdad es que me pareció muy coherente: aumentar el compromiso con la alimentación más allá de los restaurantes a los que puedo ayudar cuando hago 'Pesadilla en la cocina'.

- ¿Con qué se queda de la experiencia?

- Con el haber tenido la opción de ver cara a cara a la gente que te está diciendo: 'oye, a mi familiar no le alimentan en la residencia como deben' o 'mi familiar, que está en un hospital ingresado, no recibe lo que debería recibir', o escuchar a los propios pacientes cuáles son sus quejas y sus problemas. Ha sido un contacto con el problema directo e inolvidable, pero también duro.Esto no es ninguna broma. No estamos hablando de cosas sin trascendencia, sino de gente que se encuentra desvalida y muy indefensa ante lo que le está ocurriendo. Cada vez que se quejan lo que reciben es: 'Sí, sí, hasta luego'. Están cansados.

-¿Se ha metido en algún fregado?

- Tengo muy claro que hay gente a la que no le va a gustar una buena parte de nuestro trabajo. Pero no hemos querido quedarnos solo en la denuncia o en cómo se hacen mal las cosas, sino también en cómo y quién lo hace bien, que son la mayoría.

- ¿Se llega a tener 'miedo'?

- Miedo no, pero tienes que ponerte cara a cara con alguien que te han dicho que está cometiendo determinadas irregularidades a la hora de alimentar a personas, y cuando ves que los argumentos no se sostienen... es algo que a todos nos llega.

- ¿Y a usted le temen los cocineros de 'Pesadilla en la cocina?

- No, creo que miedo no pasa ninguno. Lo que sucede es que hay gente a la que no le gusta que le digan a la cara las cosas tal y como son. Pero ése es mi trabajo y no lo pienso dejar de hacer.

- Y en cuanto al cambio físico...

- Pues... hicimos dos programas: 'Dietas a examen' y 'En forma en 70 días'. Me puse a hacer una dieta mediterránea y en manos en un profesional. Siempre me lo preguntan: 'Alberto, ¿cómo has hecho para perder treinta kilos?'. Yo no soy el que lo tiene que decir. Yo puedo transmitir el conocimiento de otras personas, pero no soy el prescriptor. Lo que hago es seguir sus pautas. En setenta días se notó un cambio importante y luego fue cuestión de irlo continuando, siguiendo unos hábitos de alimentación saludable. Ahora ya serán 31 o 32 kilos.