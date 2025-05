Canción de Montenegro en Eurovisión 2025: Letra y vídeo de 'Dobrodošli'

Marta Palacios Valencia Jueves, 15 de mayo 2025, 19:41 Comenta Compartir

Montenegro participa en 'Eurovisión 2025' de la mano de Nina Žižic y su canción 'Dobrodošli', un tema que gira en torno a la idea de la perseverancia y la resiliencia. La artista actuará en el escenario del St. Jakobshalle de Basilea en la segunda semifinal (15 de mayo), donde luchará por optar a una plaza que le lleve a la gran final que se celebra el próximo 17 de mayo.

La propuesta montenegrina está compuesta por Boris Subotić, Darko Dimitrov y Violeta Mihajlovska, y es una potente balada en la que destaca el dominio vocal de la intérprete, así como la presencia sobre el escenario. En palabras de la propia Nina Žižić, 'Dobrodošli' trata sobre cómo una mujer soltera puede ser fuerte en esos momentos difíciles. A pesar de tener todo en contra, frente a miles de obstáculos, relata el renacer y el logro de salir adelante.

Quién es Nina Žižic

Nina Žižić es una de las cantantes más conocidas de Montenegro en el panorama musical. Inició su carrera en 2004 con el grupo Negre y, a lo largo de los años, ha participado en numerosos festivales, ganándose un lugar en la música balcánica con eventos como Europjesma o Sunčane Skala. En 2013, la televisión montenegrina anunció que el dúo de hip-hop Who See representaría al país en Eurovisión, acompañado de una artista secreta. Semanas después se reveló que Nina Žižić sería la elegida. Aunque finalmente no lograron la ansiada clasificación, lograron uno de los mejores resultados del país en el certamen.

En la última década, ha lanzado varios sencillos en solitario. Este año, fue seleccionada para la renovada preselección de Montenegro para Eurovisión, quedando a un solo punto de representar al país en Basilea. Sin embargo, tras la retirada voluntaria de NeonoeN y su canción 'Clickbait', Nina regresará al escenario eurovisivo con una balada de pura esencia balcánica.

Nina Žižić regresa al Festival de Eurovisión 12 años después de su participación en Malmö 2013, donde junto al dúo Who See y la canción 'Igranka' estuvo muy cerca de clasificar a Montenegro por primera vez a la final, al quedar en el puesto 12 con 41 puntos en la primera semifinal.

Letra de 'Dobrodošli'

Budi se noć, koja je kriva

Umorne oči trlja bez stida

Hoće li doć il će da sniva?

Zora rujna rane da vida

Gdje su sad svi? Iza sumeđa

Pretom vijenac od cvijeća

Nasmij se, izdrži sve, proći će

Izdrži sve, proći će, nasmij se

Proći će, nasmij se, izdrži sve

Nestaće, prestaće, a kada će?

Dobrodošli meni vi

Na predstavu

O ljubavi

Kako si ti? Da li si dobro?

Gdje su sad svi čisti pred Bogom?

Ko da su nijemi, stoje bez riječi

Oni što tu su u zlu i u sreći

Lica su im crvena

Tugom krpljena

A ko mi je kriv?

Nasmij se, izdrži sve, proći će

Izdrži sve, proći će, nasmij se

Proći će, nasmij se, izdrži sve

Nestaće, prestaće, a kada će?

Dobrodošli meni vi

U hotel mojih slabosti

Dobrodošli meni svi

Na predstavu

O ljubavi

Izdrži sve, nasmij se

Proći će

Izdrži sve, nasmij se

Nestaće, preѕtaće, a kadа će?

