Canción de Austria en Eurovisión 2025: Letra, traducción al español y vídeo de 'Wasted Love'

Marta Palacios Valencia Jueves, 15 de mayo 2025, 19:42 Comenta Compartir

El 13 de mayo arranca la 69ª edición de Eurovisión, festival de la canción que en este 2025 se celebra en la ciudad suiza de Basilea. Y lo hará con una primera semifinal a la que le seguirá, dos días después, el 15 de mayo, una segunda semifinal. Ambas servirán de antesala para la gran final, que se celebrará el sábado 17 de mayo.

Uno de los países participantes y que se encuentra en las posiciones altas de las apuestas es Austria, con JJ y su canción 'Wasted Love'. El cantante actuará en la segunda semifinal con el objetivo de quitar el mal sabor de boca que dejó el penúltimo puesto del país en el certamen pasado.

Letra y vídeo de 'Wasted Love'

'Wasted Love' es una canción que fusiona el pop con el canto lírico para narrar la vulnerabilidad detrás de un desamor.

Letra en inglés:

I'm an ocean of love

And you're scared of water

You don't want to go under,

So you let me go under.

I reach out my hand,

But you watch me grow distant

Drift out to the sea

And far away in an instant

You left me in the deep end

I'm drowning in my feelings

How do you not see that?

Now that you're gone

All I have is wasted love

This wasted love

Now that you're gone

Can't fill my heart with wasted love

This wasted love

When you let me go,

I barely stayed afloat

I'm floating all alone

Still I'm holding on to hope

Now that you're gone

All I have is wasted love

This wasted love

Now that you're gone

Can't fill my heart with wasted love

This wasted love

Wasted love

This wasted love

Wasted, wasted, wasted, wasted

Wasted, wasted, wasted, wasted, love

Wasted love

Letra en español:

Soy un océano de amor

Y tienes miedo al agua

No quieres hundirte

Así que me dejaste ir abajo

Extiendo mi mano

Pero me ves distanciarme

Déjate llevar hacia el mar y

Lejos en un instante

Me dejaste en lo más profundo

Me estoy ahogando en mis sentimientos.

¿Cómo es que no ves eso?

Ahora que te has ido

Todo lo que tengo es amor desperdiciado

Este amor desperdiciado

Ahora que te has ido

No puedo llenar mi corazón con amor desperdiciado

Este amor desperdiciado

Cuando me dejas ir

Apenas me mantuve a flote

Estoy flotando completamente solo

Aún así, me aferro a la esperanza.

Ahora que te has ido

Todo lo que tengo es amor desperdiciado

Este amor desperdiciado

Ahora que te has ido

No puedo llenar mi corazón con amor desperdiciado

Este amor desperdiciado

Amor desperdiciado

Este amor desperdiciado

(Desperdiciado, desperdiciado, desperdiciado, desperdiciado)

(Amor desperdiciado, desperdiciado, desperdiciado, desperdiciado)

(Amor desperdiciado, desperdiciado, desperdiciado, desperdiciado)

Temas

Austria

Eurovisión