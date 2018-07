Bustamante y Yana Olina ganan 'Bailando con las estrellas' RTVE La pareja se impone a Manu Sánchez y Mireia Arizmendi y Patry Jordán y Rubén LAS PROVINCIAS Miércoles, 25 julio 2018, 01:19

'Bailando con las estrellas' ya tiene pareja ganadora. El cantante David Bustamante y su bailarina Yana Olina se han convertido en los ganadores tras imponerse en la gran final a Manu Sánchez y Mireia Arizmendi y Patry Jordán y Rubén.

Durante la final, las parejas han bailado tres veces. Primero, uno de los bailes de galas anteriores. Luego, ellos han escogido un baile que querían repetir y en tercer lugar han podido realizar un freestyle con el que sorprender al público.

David Bustamante y Yana Olina interpretaron el tango «Set fire to the rain», el chachachá «The time of my life» y un baile free style a ritmo de «The Phoenix»; Patry Jordan y Rubén Salvador demostraron lo aprendido durante el concurso con «Proud Mary» a ritmo de jive, el vals «Tu canción» y «Like it» en free style; mientras que Manu Sánchez y Mireia Arizmendi se enfrentarn al pasodoble con la canción «Desátame», a un fox con «Feeling good» y al free style con «A lovely night».

Además, Miriam, finalista de «Operación Triunfo 2017», cantó su single «Hay algo en mí».