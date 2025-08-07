Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Burak Özçivit, caracterizado como Osman I en 'Imperio'. laSexta

Quién es Burak Özçivit, el actor de la serie 'Imperio'

El actor turco interpreta a Osman I en la ficción de laSexta

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 22:56

'Imperio' es la nueva serie turca que quiere hacerse un hueco en la televisión en España. La ficción cuenta las hazañas de Osman, el líder que sentaría las bases de un imperio que cambiaría el curso de la historia, el otomano. Esta superproducción se emite los miércoles en laSexta.

El peso de la historia recae en el actor Burak Özçivit como Osman I. Nacido en Estambul y modelo profesional en sus inicios, es un intérprete de gran versatilidad, por lo que en su carrera ha pasado del drama romántico al cine de acción y a la épica histórica.

Su éxito al frente de esta superproducción le ha llevado a ser uno de los actores turcos más cotizados y reconocidos no sólo en su país, sino a nivel internacional. Cuenta, además, con una legión de fans en redes sociales (en Instagram tiene más de 25 millones de seguidores).

El protagonista de 'Imperio' es uno de los actores turcos más cotizados, ha trabajado en media docena de películas y en diez series de teelvisión. También es común verlo en campañas de publicidad.

Burak Özçivit (1,80 de altura) tiene 40 años, está casado con la actriz Fahriye Evcen, con la que tiene dos hijos. Burak y Fahriye se conocieron en el año 2013, mientras grababa la serie 'Çalıkuşu'.

Burak y Fahriye protagonizaron en 2017 la boda del año en la mansión Sait Halim Paşa de Estambul, con más de 500 invitados. Fahriye Evcen nació en Alemania hace 38 años, aunque tiene doble nacionalidad Alemana-turca. Ha protagonizado varias películas y series en Turquía, donde es una celebridad.

