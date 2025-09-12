Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este jueves reparte dos premios de 588.479,48 euros en dos provincias
Logo Patrocinio
El presentador El Gran Wyoming. GSR
Crítica de televisión

Chechu

Crítica TV ·

La pasada semana regresaron las estrellas de las parrillas y esta lo han hecho el resto. Ha habido cambios, pero pocos. Acaso un extraño look en el pelo de algún presentador, algunos nuevos colaboradores o un nuevo plató

Boquerini .

Boquerini .

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:04

Ya estamos todos. La pasada semana regresaron las estrellas de las parrillas y esta lo han hecho el resto. Ha habido cambios, pero pocos. Acaso ... un extraño look en el pelo de algún presentador, algunos nuevos colaboradores o un nuevo plató. Una de las mayores satisfacciones de este regreso es el de Chechu ¿Qué quien es Chechu? Pues el nombre cariñoso con el que sus compañeros de programa llaman a José Miguel Monzón. Ah, ¿que tampoco saben quien es Monzón? Es un médico, por mucho que haya algún pseudopolítico metido a crítico de cine lo niegue, pero sobre todo es una estrella del humor en televisión, el Gran Wyoming, que tras 20 años imbatible sigue al frente de 'El intermedio', el programa estrella de La Sexta. Pero esta pasada semana lo tuvimos por partida doble, porque fue el primer invitado que tuvo Gonzo en su regreso con 'Salvados'. Fue ahí donde nos enteramos de que sus amigos y colegas a Wyoming le llaman Chechu. Gonzo entrevistó al que había sido su jefe años atrás, y Wyo se explayó a gusto contando cómo, tras una trayectoria en la que le echaban de todas las cadenas, en 'El intermedio' ha cumplido 20 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas
  2. 2

    Valencia amplía la ayuda del cheque-bebé a 400 euros por familia
  3. 3

    Una megainversión de 120 millones convertirá a Valencia en la primera ciudad europea autosuficiente en agua ante emergencias
  4. 4

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  5. 5 Una mujer logra una pensión de 2.071,29 euros al compatibilizar jubilación y viudedad después de que la Seguridad Social lo impidiera por ser incompatible
  6. 6

    La jueza de la dana plantea de nuevo a Mazón declarar como investigado y cita como testigo a su vicepresidenta
  7. 7 La hija de José Luis Gil da la última hora del estado de salud del actor: «Ya nada es igual, los médicos fueron demoledores»
  8. 8 El incendio de Buñol, controlado y los desalojados ya pueden volver a sus viviendas
  9. 9 Retrasos en cuatro líneas de Metrovalencia por problemas de suministro eléctrico
  10. 10

    Los exclusivos eventos de Rosa Castellví y José María Pacheco en Xàbia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Chechu

Chechu