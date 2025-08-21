Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de este miércoles entrega 2.685.193,50 euros a un afortunado en el municipio de un popular equipo de fútbol
Logo Patrocinio
Serie de 'Allien Earth' Disney

Los aliens en la Tierra

Disney+ nos presenta 'Alien: Planeta Tierra', una serie de ocho episodios, que va desgranandose semana a semana (ya llevamos tres) que se sitúa dos años antes de 'Alien, el octavo pasajero' de Scott

Boquerini .

Boquerini .

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:02

Por si no teníamos bastante con acontecimientos que nos pongan los pelos de punta, aquí está de nuevo 'Alien'. La película creada por Ridley Scott ... ha dado mucho juego: secuelas, precuelas... Ahora Disney+ nos presenta 'Alien: Planeta Tierra', una serie de ocho episodios, que va desgranandose semana a semana (ya llevamos tres) que se sitúa dos años antes de 'Alien, el octavo pasajero' de Scott, la madre de todos los aliens. La serie no es ajena a Scott, que aquí está como productor ejecutivo, y sí, como indica el título, los aliens, que son muchos y muy variados, pero todos terroríficos, han llegado a la Tierra. Todo comienza con una nave que en su aproximación a la Tierra se estrella sobre un edificio de una enorme metrópolis. Por supuesto han pasado cosas antes del accidente. A bordo, uno de los tripulantes ha acabado con el resto, y la nave regresa llena de muestras alienígenas, a cual mas peligrosa, que han quedado en libertad por la nave y el edificio sobre el que ha caído, y que amenaza con derrumbarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  2. 2 Desahucio exprés en Cullera de una familia que ocupó la casa de una anciana en estado vegetativo
  3. 3 Invitan a un balneario a una mujer de 85 años para robarle 120.000 euros de su casa en Alicante
  4. 4

    Alerta por polvorines en la Comunitat en tiempos de fuego
  5. 5

    El Valencia reorganiza su delantera
  6. 6 Las dos localidades de la Comunitat Valenciana que han dormido a 10 grados este miércoles de agosto
  7. 7 Ocho intoxicados por humo al prender fuego un hombre a su casa en Orriols
  8. 8 Muere un diputado de 30 años dentro del Parlamento
  9. 9

    Torró se aferra a la primera fila en los Moros y Cristianos de Ontinyent
  10. 10

    El misterio de los pisos de lujo de Miami: el TSJ sigue sin el dinero dos años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los aliens en la Tierra

Los aliens en la Tierra