Belinda Washington: del accidente que cambió su vida a sus hijas, que despuntan en la moda

'El Hormiguero' recibe este lunes a Belinda Washington que, junto a Hiba Abouk, presentará 'Eva y Nicole', serie que se estrena en Antena 3 y que narra la historia de amistad, talento y nuevos proyectos de dos mujeres con trayectorias muy diferentes pero unidas por su energía y complicidad.

Se trata del último proyecto televisivo de la actriz, en el que da vida a Renata, organizadora de los más grandes eventos de toda Marbella, pero sobre todo la mejor amiga de Nicole. Ambas han compartido un pasado muy intenso en el París de su juventud, donde desde el primer momento fueron «uña y carne». «Renata tiene sus tentáculos en todas partes», ha comentado a Antena 3 la actriz sobre su personaje.

Así es Belinda Washington

Belinda Washington, actriz, presentadora y también cantante, tiene a sus espaldas una larga trayectoria en televisión. Además, es una todoterreno. Nació en Cheshire, Inglaterra, el 29 de agosto de 1963, y es de padre inglés y madre española. Estudió en su juventud Derecho, Publicidad y Arte dramático, pero fue esto último lo que la llevó a lo más alto.

Sus primeras apariciones en televisión fueron como presentadora en 'El programa de Hermida', dando comienzo a una larga trayectoria como presentadora. Al mismo tiempo y sin pensárselo dos veces, Belinda dio el salto a la gran pantalla, habiendo participado en gran cantidad de series y películas, como 'Farmacia de guardia' o 'Vecinos'.

En cuanto a su vida personal, Washington está casada con Luis Lázaro, con quien comenzó su noviazgo en 1985, pasando por el altar ocho años más tarde en 1993. Fruto de este matrimonio, Belinda y Luis tienen dos hijas, Andrea y Daniela, dos mujeres que vuelan alto en el mundo de la moda.

Pero sin duda, uno de los momentos más duros en la vida de la presentadora fue cuando padeció un accidente de coche «que casi me dejó tetrapléjica y que me hizo replantearme la vida». Así lo ha confesado ella misma a una entravista a La Vanguardia. De ahí, que una vez al año, generalmente en verano, se marche quince días sola con un colchón a dormir en la naturaleza .«Busco la soledad, especialmente en verano. Me voy sola en mi coche, con un colchón, y disfruto de la naturaleza con lo esencial. Es una experiencia que no todos entienden, pero me aporta mucha paz y libertad. Suelo hacerlo unos 15 días al año», ha contado

Daniela y Andrea, las hijas de Belinda Washington

Andrea Lázaro es la mayor de las dos. Es empresaria e Influencer y amante de la moda y del diseño, no solo es su pasión, sino que también es su profesión. La joven de 27 años es directora de arte de la firma de ropa española Lamarel y también de The Sunset Studio además de ilustradora freelance para la revista GQ.

«27 años ya que un 6 de Enero los Reyes Magos nos trajeron el mejor regalo que pudieramos soñar. Estás llena de valores y eres una gran mujer. ¡Orgullosa de ti! ¡Sigue brillando!», le felicitaba Belinda en redes sociales el 6 de enero de este año.

Después está Daniela, la hermana pequeña. Tiene 24 años y aunque empezó a estudiar diseño de moda y lo abandonó para formarse como actriz para seguir los pasos de su madre.

Pero a pesar de dedicarse al mundo de la interpretación, la joven actriz también ha hecho sus pinitos como modelo, y ya han sido muchas las marcas nacionales e internacionales que han contado con la belleza de la joven para sus campañas. La joven se siente igual de cómoda posando ante grandes fotógrafos, que sobre la pasarela que antes las cámaras de cine.

Daniela es muy activa en redes sociales (en Instagram cuenta con más de 320 mil seguidores) y es allí donde comparte imágenes que muestran su día a día, entre sesiones de fotos, viajes y conciertos.

