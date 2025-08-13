Avance 'La encrucijada': El disparo contra César trae consecuencias imprevisibles (capítulo 15 y 16, jueves 14 de agosto) Antena 3 estrena el decimoquinto y decimosexto capítulo de 'La Encrucijada' este jueves a las 22:50 horas

Miércoles, 13 de agosto 2025

El disparo contra César desata una cadena de consecuencias imprevisibles. Este jueves, a las 22:50 horas, Antena 3 estrena el decimoquinto y decimosexto capítulo de 'La Encrucijada', la serie española más vista del prime time con un 10,8% de cuota media.

CAPÍTULO 15

El disparo contra César desata una cadena de consecuencias imprevisibles. Mientras el forastero lucha por su vida, en la sala de espera se instala una fría tensión entre sus allegados. Amanda, que sigue hundida tras sus últimos descubrimientos, se verá envuelta en la investigación policial a pesar de los intentos de su padre por evitarlo.

Paralelamente, Álvaro, incapaz de lidiar con la situación, se ve superado por el sentimiento de culpa. El autor del tiroteo está a punto de salir impune, pero una valiente denuncia le dificulta la huida. Patricia, cada vez más atrapada en sus propias mentiras, intenta recomponer su coartada y tomar distancia… pero el daño ya está hecho.

CAPÍTULO 16

Una vez que César está fuera de peligro, Amanda exige explicaciones. El forastero le confiesa sus verdaderos orígenes y el motivo que le trajo a Oramas: está convencido de que Octavio es el culpable de la desgracia de su familia. La revelación dinamita el vínculo entre ambos.

Mientras, la investigación policial sigue su curso. Méndez consigue acotar el cerco y, sin pretenderlo, apunta cada vez con más claridad a la familia Oramas. Por su parte Nando, desde el calabozo, coloca a Álvaro entre la espada y la pared.

César, pese a estar malherido, se da de alta para retomar su búsqueda de la justicia. Ayudado por Mariví y sus fieles escuderos, logra identificar a un marchante de arte relacionado con la fortuna Oramas que podría ser la prueba clave.

Justo cuando parece que no hay salvación posible para la pareja, Amanda plantea la pregunta más temida por César: «¿A ti qué te mueve, el amor o la venganza?»

Serie de éxito

'La Encrucijada' narra una historia de amor y venganza que fusiona el drama romántico y la acción, mostrando los claroscuros de unos personajes que luchan contra sus pulsiones más profundas. Un viaje marcado por la pasión de los protagonistas, César y Amanda, y las ansias de justicia, pues aborda los entresijos de sus familias, enemistadas desde siempre.

La ficción, una producción dentro de la alianza entre Secuoya Studios y Ay Yapim, con la participación de Atresmedia TV, cuenta con 60 capítulos que han sido grabados en Madrid y Canarias.