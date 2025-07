Alba Carrillo presiona a Ana Rosa Quintana para que hable sobre su condenado marido en televisión: «Hay que tener muy poca vergüenza»

Sara Bonillo Valencia Viernes, 25 de julio 2025, 00:32 Comenta Compartir

Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana, ha sido condenado recientemente por su implicación en el 'Caso Marchelo', comúnmente conocido como 'caso Villarejo'. Aunque esta resolución no ha sido tan comentada como otros temas de actualidad, sí que ha generado un gran interés en redes sociales, donde Alba Carrillo no ha tardado en retar a Ana Rosa para que hable sobre su condenado esposo.

Todo vino después de que el periodista Fonsi Loaiza compartiera este martes una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecían Quintana y su marido: «Este verano ha sido condenado el empresario Juan Muñoz Támara, marido de la reaccionaria Ana Rosa Quintana, a un año de prisión en la trama de corrupción del Caso Marchelo del PP en Granada», comenzaba diciendo.

«Él, su hermano y su padre se saltaron todas las normas urbanísticas para el pelotazo del Parque Empresarial Alhendín. Los retrasos judiciales han dejado esta macrocausa de corrupción urbanística ligada al PP de Granada en condenas leves. La 'duración extraordinaria del proceso' deja sin pisar la cárcel al marido delincuente de Ana Rosa Quintana. Silencio mediático», concluía diciendo el mensaje que acompañaba la instantánea.

Una publicación que inmediatamente comentó Alba Carrillo arremetiendo contra la presentadora de televisión y denunciando la falta de imparcialidad. «¡Tremendo todo! Como el look que lleva a la boda de su hijo. Ella diciendo que en RTVE no hay pluralidad, ¿por qué no habla de este tema en su programa? Eso sí sería pluralidad, información y, sobre todo, algo de lo que adolece: vergüenza. Porque hay que tener muy poca para celebrar allí la boda de su hijo cuando dijo que los gaditanos vivían de paguitas», comentaba la modelo en la publicación.

Sobre el 'Caso Marchelo'

El conocido como 'caso Marchelo' es una macrocausa de corrupción urbanística que salpica a la actual dirección del PP de Granada, pero también a empresarios como Juan Muñoz Támara, el marido de Ana Rosa Quintana. La Fiscalía los acusó de enriquecerse con operaciones inmobiliarias en el municipio granadino de Alhendín a principios de los años 2000.

Pese a que el Ministerio Fiscal solicitaba desde hace años elevadas penas de prisión para la mayoría de los 15 acusados, finalmente, un acuerdo de conformidad dejaba en dos años de prisión la condena del exconcejal de Urbanismo por el PP Manuel Fernández y en un año la de cinco empresarios, entre los que se encuentra el marido y el cuñado de Quintana.

Muñoz Támara era consejero delegado del Parque Empresarial de Alhendín y Fiscalía le acusó de fraude en la contratación, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos por ser uno de los promotores y por firmar con el alcalde Guerrero la cesión del suelo a un precio inferior de mercado. Esta operación presuntamente fraudulenta también salpicó a su padre -suegro de Ana Rosa- Fernando Muñoz- que fue también imputado por cohecho, fraude en la contratación y prevaricación urbanística.

Al marido de la comunicadora se le acusa de «delitos de cohecho en concurso medial con delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y prevaricación urbanística». Su nombre aparece en el auto entre los hechos que se consideran «expresamente probados».