Una actriz de 'La que se avecina' desvela que estuvo a punto de abandonar la serie por las críticas a su personaje

J.Zarco Valencia Jueves, 10 de abril 2025, 01:05

Petra Martínez se incorporó en 2014 a 'La que se avecina' y desde entonces se ha convertido en uno de los personajes más reconocibles de la comedia con su papel como 'Doña Fina'. Sin embargo, la actriz ha reconocido que su llegada no fue nada sencilla y que incluso se planteó abandonar la ficción por las críticas recibidas.

«Cuando llegaste tuviste cierto conflicto con el público», le recordó Nacho Guerreros en el pódcast Mr Chaise Longue. «Es verdad que el público a veces no te acepta porque está acostumbrado a ver a ciertos actores y viene un personaje nuevo que lo rompe todo...», añadió el actor que da vida a Coque.

«Yo no tenía ni redes ni nada, pero alguien me dijo 'te están poniendo verde'. Entonces yo fui a Alberto Caballero y le dije 'me voy'», aseguró Petra Martínez. Su personaje, en el que hacía la vida imposible a los vecinos de Montepinar, no cayó del todo bien en el inicio pero ha ido ganándose el cariño de los fans.

@nachoguerreros_ Petra Martínez es adorable y la AMAMOS💫 Esta charla se grabó un mes antes del fallecimiento de su marido Juan Margallo ❤️ ♬ sonido original - Nacho Guerreros

«Me voy porque voy a jorobar la serie y no quiero que esto se vaya a...», señaló Petra Martínez, pero Alberto Caballero le hizo cambiar de opinión: «Alberto me dijo: 'ya verás como dentro de poco te quieren'... y es verdad. Al principio el personaje entra y la gente es como 'en mi familia no entra nadie más, yo quiero a los que están».

Once años después, 'La que se avecina' está grabando ya su 16ª temporada, que volverá a contar con las 'aventuras' de Doña Fina acompañada por su mejor amiga Menchu (Loles León).

