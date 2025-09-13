Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jorge Expósito, triunfador de la tarde. APLAUSOS

Los tres matadores a hombros en la feria de Utiel

El novillero Jorge Expósito entusiasmó con una excelente faena y acompañó a los mayores

José Luis Benlloch

José Luis Benlloch

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:36

Buen ambiente y media entrada en la corrida de toros de la feria de Utiel en la que los tres matadores, Fandi, Escribano y Colombo, ... acabaron saliendo a hombros tras desorejar a todos los toros de una noble corrida de Castillejo de Huebra. Los seis toros fueron banderilleados por los matadores entre el contento general. Destacada fue la actuación en el capítulo final del festejo del joven alumno de la escuela de Valencia, Jorge Escamilla, en información de Ramírez y Carbonell. El chico entusiasmo desde que se abrió de capa. Cuajó una apasionada faena en la que lo dio todo ante un público entregado sin reservas. Hubo toreo clásico, toreo arrebujado y mucha ilusión. Mató de una buena estocada y fue premiado con los máximos trofeos, dos orejas y rabo y dejó la sensación de que Utiel tiene torero.

