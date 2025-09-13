Los tres matadores a hombros en la feria de Utiel

Buen ambiente y media entrada en la corrida de toros de la feria de Utiel en la que los tres matadores, Fandi, Escribano y Colombo, ... acabaron saliendo a hombros tras desorejar a todos los toros de una noble corrida de Castillejo de Huebra. Los seis toros fueron banderilleados por los matadores entre el contento general. Destacada fue la actuación en el capítulo final del festejo del joven alumno de la escuela de Valencia, Jorge Escamilla, en información de Ramírez y Carbonell. El chico entusiasmo desde que se abrió de capa. Cuajó una apasionada faena en la que lo dio todo ante un público entregado sin reservas. Hubo toreo clásico, toreo arrebujado y mucha ilusión. Mató de una buena estocada y fue premiado con los máximos trofeos, dos orejas y rabo y dejó la sensación de que Utiel tiene torero.

El Fandi en su primero, muy noble como prácticamente todos sus hermanos, se lució en un quite por chicuelinas y en un par de naturales de buen estilo. Tras estocada improvisada fue premiado con una oreja. En su segundo, toro con la misma nobleza que sus hermanos pero con más bravura, tras entusiasmar en banderillas le hizo el toreo con largura y sometimiento hasta que se rajó el oponente. La concedieron una oreja y hubo una fuerte petición de la segunda que no fue atendida.

Manuel Escribano, al que dedicaron una saeta desde el tendido, le cuajó dos tandas de naturales al segundo de la tarde como momento cenit de su faena ante un toro noble y abrochado de cuerna. Remató su quehacer de un contundente espadazo caído. Muy noble el quinto, el matador se mostró muy confiado, tanto que acabó sufriendo una voltereta. Tras un pinchazo y estocada baja fue premiado con oreja.

Colombo, hizo faena con tintes espectaculares en su primero al que citó de lejos y acabó luciéndose a media altura. Pinchazo, estocada y oreja al esportón. Un doble trofeo arrancó del sexto por otro trasteo de mucha conexión que provocó fuertes ovaciones.

Ficha

Seis toros y un novillo de Castillejo de Huebra nobles y muy toreables.

Fandi, oreja y oreja con fuerte petición de la segunda.

Manuel Escribano, oreja y oreja.

Colombo, oreja y dos orejas.

El becerrista Jorge Escamilla, dos orejas y rabo.

Media plaza. Los tres cuatro espadas salieron en hombros.